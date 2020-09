am 17.09.2020 um 12:26

Danni Büchner: DIESE Aktion empört das Netz – „Man will wohl wieder 20 sein“

Danni Büchner provoziert gerne. Die Witwe nimmt kein Blatt vor den Mund und eckt genau damit bei vielen Menschen an. Im RTL-Dschungelcamp hat Danni Büchner Anfang des Jahres einige Personen gegen sich aufgebracht.

Und auch nach dem TV-Experiment scheint die Kritik an Danni Büchner nicht abnehmen zu wollen. Im Netz bekommt die 42-Jährige immer wieder fiese Kommentare – so auch bei einem ihrer neusten Bikini-Fotos.

Danni Büchner zeigt ihren Hintern im Netz

Glücklich lächelt Danni Büchner in die Kamera hinter ihr. Das Bild zeigt die Fünffach-Mama am Strand bei Sonnenuntergang. Mit nassen Haaren und in einem braunen Bikini macht die gebürtige Düsseldorferin deutlich: Mir geht es gut.

Dass Danni Büchner bereits fünf Kinder auf die Welt gebracht hat, sieht man ihrem Körper nicht unbedingt an. Und wer meint, unvorteilhafte Stellen an ihrem Körper entdecken zu können, soll sich den Kommentar sparen. Das scheint die Auswanderin jedenfalls mit diesem Post aussagen zu wollen.

Das ist Danni Büchner:

Danni Büchner wurde am 2. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete sie zum ersten Mal – aus dieser Ehe stammen drei ihrer Kinder

Zwei Jahre nach der Scheidung starb Danielas Ex-Mann

Im Jahr 2015 lernte sie den Auswanderer Jens Büchner kennen

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

2020 nahm Danni Büchner an der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil

Danni Büchner: Bikini-Foto ruft böse Kommentare hervor

Die Kommentarfunktion hat Danni Büchner nämlich relativ schnell nach der Veröffentlichung ihres Bikini-Fotos am Mittwoch ausgeschaltet. Doch bei so einer Aktion sind die kritischen Kommentare nicht weit und schon bevor Daniela die Kommentare sperrt, schaffen es einige User, ihren Senf zu dem Bild abzugeben.

Eine Followerin behauptet beispielsweise, Danni habe einen Filter benutzt, um ihre Cellulite zu verstecken. Ein weiterer User schreibt: „Man will wohl wieder 20 sein.“ Eine weitere Followerin fragt: „Warum muss man unbedingt als Mama den Po zeigen?“ Das sexy Strandbild kommt offenbar nicht bei allen so gut an.

Danni Büchner will gar keine Kommentare zu ihrem Bikini-Bild

Doch Danni Büchners Fans nehmen ihren Liebling sofort in Schutz und antworten auf die gemeinen Kommentare:

„Sie sieht besser aus als so manch 20-Jährige!“

„Wie gehst du denn an den Strand? Und vor allem wann? Im Dunkeln?“

„Sie sieht top aus. Bist wohl neidisch.“

Und was sagt Danni Büchner selbst dazu? Zu ihrem Bild schreibt der TV-Star: „Kein Kommentar benötigt.“ Die Meinung der Kritiker ist ihr offenbar egal. Stattdessen genießt Daniela lieber ihre Zeit am Strand auf Mallorca.