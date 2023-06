Danni Büchner posiert im pinken Bikini – Fotos sorgen für hitzige Diskussionen

Danni Büchner fühlt sich wohl in ihrem Körper – und das zeigt sie auch!

Auf Instagram hat die 45-Jährige jetzt gleich zwei sexy Bikini-Schnappschüsse von sich gepostet. „Hot“, da sind sich die meisten Fans von Danni Büchner einig. Doch einige nutzen die Kommentarspalte auch für unschöne Kommentare. Gefallen lässt sich das die fünffache Mutter allerdings nicht.

Danni Büchner posiert im pinken Bikini

Danni Büchner ist im Sommermodus. Das strahlen ihre neuen Fotos ganz klar aus. Auf dem ersten Bild posiert die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin in ihrem pinken Bikini mit dem Rücken zur Kamera. Dabei blickt sie sinnlich über die Seite. Auf dem zweiten Foto bleibt der sinnliche Blick. Dieses Mal zeigt sie sich jedoch von vorne, den linken Arm hinter dem Kopf verschränkt. Es scheint ganz so, als sei die 45-Jährige ganz im Moment und genießt einfach die Zeit.

Dazu schreibt sie: „Hello Summer. Nice to meet you!“. Es sind Bilder, mit denen sie die sonnige Zeit des Jahres begrüßen will. Doch stattdessen ziehen in der Kommentarspalte der Fotos dunkle Wolken auf. Denn fiese Kommentare ließen nicht lange auf sich warten. „Po muss man noch trainieren. Habe Termine frei“, kommentiert jemand unter dem Bild. „Man sieht das Alter, egal wie sehr sie abnimmt. Ist nun mal der Lauf der Zeit. Würde mich nicht so präsentieren, sorry“, meint jemand anderes. „Naja, man muss nicht alles posten“, kommentiert noch jemand.

Danni Büchner gibt Kontra

Kommentare, die Danni Büchner unter ihren Fotos wohl nicht so gerne lesen wollte. Doch die 45-Jährige weiß sich zu helfen und kontert mit klaren Ansagen. Mit den Worten „ich hab kein Interesse“ schmettert sie das Angebot zum Po-Training ab. Unter einem anderen Kommentar schreibt sie: „Nennt man auch sich wohlfühlen im eigenen Körper. Bin halt weit entfernt von perfekt, aber dafür habe ich für mich fünf perfekte Kinder zur Welt gebracht“, betont sie.

Es scheint, als würden die negativen Kommentare an der 45-Jährigen abprallen, die mit diesen Fotos einfach nur zeigen will, wie sehr sie den Sommer genießt. Und glücklicherweise gibt es auch genug Menschen, die sie für ihr Selbstbewusstsein feiern und finden: „Tolle Frau! Toller Körper! Kaum zu glauben, dass sie fünf Kinder hat.“