Daniela Katzenberger macht die Wiesn unsicher – „Dicke Brezel, ordentlich Busen“

Daniela Katzenberger weiß, wie sie ihre Community am besten unterhalten kann. Jede Woche erlebt der VOX-Star neue Abenteuer und lässt seine Fans auf seinem Instagram-Profil daran teilhaben. 2,2 Millionen Menschen folgen dem Account der Kult-Blondine, auf dem sie Einblicke in ihren Alltag und gemeinsame Sketches mit ihrem Liebsten Lucas Cordalis teilt.

Auch ihr neuestes Erlebnis konnte die Mutter der kleinen Sophia nicht lange für sich behalten. Denn die Entertainerin hat die Wiesn in Zürich unsicher gemacht.

Daniela Katzenberger teilt wilde Eindrücke

Bereits ein Instagram-Video stimmt die Fans von Daniela Katzenberger auf die anstehenden Erlebnisse ein. Gemeinsam mit ihrem Lucas tanzt die Kult-Blondine vor der Kamera und einen Sprung später ist die Verwandlung geschehen. Daniela trägt ein pinkes Dirndl und einen Blumenkranz im Haar, Lucas selbstverständlich eine Lederhose.

Die Aufnahmen kommentiert der Fernsehstar mit den Worten: „Waren gestern auf dem Schweizer Oktoberfest eingeladen. Wie geil können die Schweizer bitte Party machen?! Die haben ja die ganze Bude auseinandergenommen. Danke Zürich für: Dicke Brezel, ordentlich Busen, Bier, Blasmucke und die geilste Brotzeit ever!“ Daniela scheint einen unvergesslichen Abend mit ihrem Liebsten verbracht zu haben.

Erinnerungen an eine wilde Party

Und auch ein Foto-Karussell mit bunten Erinnerungen des Abends darf auf dem Instagram-Profil von Daniela Katzenberger keinesfalls fehlen. Auf dem ersten Bild posiert die 39-Jährige mit einer riesengroßen Bretzel. Das zweite Video zeigt, wie Daniela sogar ein Bierfass ansticht und daraufhin tosenden Applaus von den Schaulustigen erntet.

Auf der Bühne des Zeltes stößt der Fernsehstar dann gemeinsam mit drei gut gelaunten Männern und einem großen Bier auf den Abend an. Und auch ein Schnappschuss im Restaurant des Festes darf natürlich nicht fehlen! Daniela scheint die Auszeit von ihrem Alltag in vollen Zügen zu genießen.

Im Leben von Daniela Katzenberger ist immer etwas los. Aber am Ende des Tages kommt die Entertainerin am allerliebsten zu ihrer Tochter Sophia nach Hause.