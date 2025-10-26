Vox macht es offiziell – Daniela Katzenberger kehrt auf die Bildschirme zurück

Daniela Katzenberger ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Seit Jahren begeistert sie ihren Fans in verschiedenen Formaten – zuletzt zeigte Vox ihre eigene Doku.

Nun wurde bekanntgegeben, wann die dritte Staffel beim Sender ausgestrahlt wird. Die Fans von Daniela Katzenberger müssen sich dabei auch gar nicht mehr lange gedulden.

Vox macht es offiziell

Erst im Juni lief bei Vox die zweite Staffel der Doku von und mit Daniela Katzenberger. Nun die überraschende Meldung: Im November diesen Jahres geht es bereits weiter und die Zuschauer sehen neue Geschichten rund um die TV-Blondine und ihre Familie.

„Neue Staffel, neue Ziele: In der dritten Staffel von „Daniela Katzenberger“ begleitet Vox die Kult-Katze auf ihrem Weg zwischen Familienleben, Fitnessfieber und Model-Ambitionen. Tochter Sophia (10) hat große Pläne – sie möchte Model werden und arbeitet bereits fleißig an ihrem Traum. Unterstützung bekommt sie dabei von Mama Dani und Papa Lucas, die Sophias erste Schritte im Rampenlicht aufmerksam verfolgen“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Weiter noch: „Auch Daniela selbst stellt sich einer neuen Herausforderung: Nach ihrem letzten Fitnesswettkampf wagt sie sich an die Aerobic-Klasse der World Fitness Federation. Mit pinkem Glitzer-Outfit, anspruchsvoller Choreografie und jeder Menge Power kämpft sie bei der Weltmeisterschaft in Frankreich um ihren Platz auf der Bühne.“

Vox zeigt die neuen Folgen von „Daniela Katzenberger“ ab dem 21. November im TV-Programm. Insgesamt acht Folgen laufen dann in Doppelfolgen freitags ab 20.15 Uhr. Die Episoden gibt es dabei auch sieben Tage vor TV-Ausstrahlung in der Mediathek bei RTL+.