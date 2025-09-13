Daniela Katzenberger auf dem roten Teppich – doch es passiert der Worst Case

Sie ist eine wahre Fernsehikone und eine der bekanntesten Reality-TV-Darstellerinnen Deutschlands. Daniela Katzenberger ist auf der Karriereleiter ganz oben angekommen. Ihr Durchbruch gelang ihr mit den VOX-Dokuserien „Auf und davon“ und „Goodbye Deutschland“, mittlerweile hat die Kult-Blondine ihre eigenen Sendungen und hat sogar Bücher geschrieben.

Auch privat hat der Fernsehstar sein ganz persönliches Glück bereits gefunden. Seit 2014 ist sie mit dem Sänger Lucas Cordalis liiert. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter und lebt auf Mallorca. Auf ihrem Instagram-Profil offenbarte die 38-Jährige nun einen unangenehmen Moment, der ihr das Leben schwer machte.

Daniela Katzenberger bekommt roten Besuch

2,2 Millionen Menschen folgen dem Instagram-Profil von Daniela Katzenberger, auf dem sie Einblicke in ihr alltägliches Leben und berufliche Ankündigungen teilt. Am Donnerstag (11. September) stand im Hause Katzenberger/Cordalis mal wieder ein Auftritt auf dem roten Teppich an. Doch während der Vorbereitungen für diesen ganz besonderen Auftritt macht die Kult-Blondine eine nervige Entdeckung.

Denn die Stimmung des Reality-Stars scheint an diesem Tag sprunghaft zu sein. Und den Grund dafür hat Katzenberger schnell gefunden. In ihrer Instagram-Story teilt sie ein Foto einer App, die wie ein Periodentracker aussieht. Auf dem Screenshot steht geschrieben: „Periode in 2 Tagen“. Diese Nachricht stellt wohl den Worst Case für jede Frau dar. Das Bild kommentiert sie mit den Worten: „PMS auf dem Red Carpet kommt immer gut an“. Dazu ergänzt die Influencerin ein lachendes Emoji.

+++ Experte nach Kritik an Daniela Katzenberger deutlich – „Psychologisch heikel“ +++

Doch Daniela Katzenberger bleibt professionell und posiert gekonnt neben ihrem Lucas auf dem roten Teppich. Dennoch stört sich die Kult-Blondine an einem Detail. Sie teilt ein Foto des Auftritts in ihrer Instagram-Story und schreibt dazu: „Lieber Gott, ich sehe aus wie Caspar, der freundliche Geist. Wie kalkig kann man aussehen!?“ Tatsächlich sieht die Influencerin neben ihrem Liebsten etwas blass aus. Dennoch stehen ihr das hautenge rote Kleid und der glamouröse Make-Up-Look ausgesprochen gut.

Mit ihrem Auftritt auf dem Roten Teppich beweist Daniela Katzenberger einmal mehr, dass sie ins Rampenlicht gehört. Trotz ihrer PMS-Beschwerden meistert der Reality-Star das Event bravourös.