Daniela Katzenberger: Bittere Worte – „Ist vorbei...“

Daniela Katzenberger blickt auf ein turbulentes Jahr zurück ...

Erst der tragische Tod ihres Schwiegervaters Costa Cordalis im Sommer. Nun das erste Weihnachten und das erste Silvester ohne die Schlagerlegende, den Vater ihres Mannes Lucas.

Jetzt hat Daniela Katzenberger nur noch diesen einen Wunsch...

Sie teilt mit ihren Fans ein Bild auf Instagram. Darauf zu sehen: Sie nachdenklich auf Mallorca am Pool, braun gebrannt, bildhübsch und im Freizeitlook. So weit so gut. Doch ihre Worte überraschen die Fans.

Daniela Katzenberger liefert Gewissheit: „Ist vorbei...“

Daniela Katzenberger schreibt: „So, Weihnachten ist vorbei, könnte mal langsam wieder Sommer werden, oder?“ Interessant, wenn man bedenkt, dass es die Katze im Tanktop und mallorquinischer Sonne im Hintergrund am Swimmingpool gemütlich macht.

Das ist Daniela Katzenberger:

Geboren am 1. Oktober 1986

Aufgewachsen in Ludwigshafen

2004: Ausbildung zur Kosmetikerin

Erste Aktaufnahmen u.a. für Bild und D&W-Kalender

Ab 2009 spielt Daniela Katzenberger in diversen Reality-Formaten mit

Ab 2010 eigene Soap: "Daniela Katzenberger - natürlich blond"

2016 heiratete sie Lucas Cordalis

Mit ihm hat sie eine gemeinsame Tochter (Sophia 4)

Auch Fans bemerken Widerspruch

Auch ein paar ihrer Fans bemerken den vermeintlichen Widerspruch. Sie kommentieren:

„Ihr könnt euch auf der Insel ja nicht beschweren. Hier in Deutschland ist es brrrrrrr, sehr kalt.“

„War doch noch gar nicht richtig Winter...“

Andere wiederum geben Daniela Katzenberger schlichtweg Recht. „Genau es ist Zeit für Sommer“, schreibt ein Follower.

Nach dem Jahreswechsel will Daniela Katzenberger jetzt erst mal spontan sein. Vorsätze habe sie nicht, wie sie unlängst verriet:

„Ich habe auch keine Vorsätze...nicht wirklich. Ich rauche nicht, ich saufe nicht, ich schmeiß mir nie irgendwelchen illegalen Kram ein und das mit dem „mehr Sport treiben“ und so, damit habe ich ja immer zu kämpfen, dafür brauche ich kein Silvester.“

Sportlich sieht die 33-Jährige auf dem neuesten Bild ja zumindest schon mal aus…