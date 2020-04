Daniela Katzenberger: Unerwartete Entscheidung – hat sie etwa ...?

Eigentlich ist Daniela Katzenberger ein Familienmensch. Dazu muss man nur beobachten, wie wohl sie sich mit ihrem Mann Lucas und der kleinen Sophia fühlt, wie gut sie sich mit Schwiegermutter Ingrid und dem kürzlich verstorbenen Schwiegervater Costa Cordalis verstand.

Auch in ihrer eigenen Familie herrschte lange Harmonie. Auf ihre Mutter Iris und ihren Stiefvater „Papa Peter" ließ Daniela Katzenberger nichts kommen. Mit Schwester Jenny gab es, wie in jeder Schwesternbeziehung, immer wieder mal Zoff, aber auf liebevolle Weise.

Daniela Katzenberger ist ein echter Familienmensch

Bis 2017. Da starb Jennys Vater Andreas Frankhauser plötzlich und unerwartet. Die Katze verfasste einen emotionalen Facebook-Post, in dem sie verkündete, sich für eine Weile zurückziehen und sich um ihre Schwester kümmern zu wollen.

Die allerdings schien gar nicht so viel Wert auf diese Fürsorge zu legen. Sie war vielmehr sauer, dass Daniela etwas zum Tod ihres Vaters gepostet hatte, bevor sie selbst dazu gekommen war. Ein heftiger Streit brach aus, den auch die Katze zuerst überhaupt nicht nachvollziehen konnte.

Sie entschied sich aber, Jenny ihren Freiraum zu lassen und blieb der Beerdigung von Jennys Vater fern. Wie Costa Cordalis später verriet, ging es Daniela in dieser Zeit so schlecht, auch gesundheitlich, dass sie ihrer Familie keine Stütze hätte sein können.

Der Bruch mit Jenny scheint endgültig zu sein

Doch auch das Zurückziehen machte Jenny nur wütend. Sie verkündete, sich nie wieder mit Daniela versöhnen zu wollen. Und drei Jahre lang herrschte von da an Funkstille zwischen den Schwestern.

Sollte dieser Bruch etwa nie wieder zu kitten sein? Es sah fast danach aus. Doch dann ...

Plötzlich sind die Schwestern sich wieder ganz nah! Daniela erklärt in der Bild: „Das negative Gefühl zwischen uns beiden musste weg. Jeder hat Fehler gemacht und wir brauchten den Abstand für eine gewisse Zeit", aber jetzt sei es genug gewesen mit Distanz und Schweigen.

Die Schwestern ertrugen den Streit nicht mehr

Sowohl ihre Mutter Iris habe auf eine Versöhnung gedrängt, als auch Schwiegervater Costa Cordalis, der vor seinem Tod gesagt habe: Wenn Daniela erstmal so alt sei wie er, würde sie sich über manch dummen Streit und manch verpasste Chance zur Versöhnung ärgern.

Vor allem aber erinnerten sich beide Schwestern oft daran, wie eng sie früher gewesen seien. Das sei schwer zu ertragen gewesen, so die Katze. Deshalb sei sie schließlich auf Jenny zugegangen und habe die Hand ausgestreckt. Und die nahm an.

Ob von jetzt an ewige Harmonie in der Familie herrschen wird? Da ist selbst Daniela sich nicht sicher. In ihrer Familie habe man ein großes Herz, sagt sie, aber eben auch eine genau so große Klappe ... (wt)