Daniela Katzenberger und Lucas: Ehe-Zoff – „Es ist nur Illusion“

Müssen sich ihre Fans jetzt Sorgen machen?

Eigentlich sieht es so aus, als herrsche im Hause Katzenberger-Cordalis stets Friede, Freude, Eierkuchen. Doch von wegen! Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis haben jetzt bewiesen, dass das nicht der Fall ist.

Damit haben ihre Fans wohl nicht gerechnet. Daniela Katzenberger und ihr Ehemann waren gemeinsam auf einem Event in München, stellten sich dort den Interviewfragen am roten Teppich und fingen plötzlich an, sich öffentlich zu zoffen.

+++ „Supertalent“ (RTL): Als sie die Bühne betreten, ist Dieter Bohlen mega geschockt – „Das ist unvorstellbar“ +++

Daniela Katzenberger und Lucas: Schock – „Es ist nur Illusion“

Das hat es so noch nicht gegeben. Der Grund für ihre Meinungsverschiedenheit: Tochter Sophia.

Lucas Cordalis ist seiner Frau Daniela Katzenberger dankbar. Foto: imago/A Press

Als es im Interview mit RTL darum ging, dass ihr Töchterchen regelmäßig auf Social Media zu sehen ist, erklärte Lucas, was er wirklich von den Posts hält. Die veröffentlicht in der Regel ja seine Frau.

------------------------------------

Mehr Themen:

+++ Daniela Katzenberger und Lucas verkünden frohe Nachricht – „Familienzuwachs“ +++

+++ Daniela Katzenberger teilt Bild – und die Fans rasten aus „Eklig“ +++

+++ Daniela Katzenberger teilt herzerreißendes Foto – „Schon leicht irre“ +++

-------------------------------------

Daniela Katzenberger: Öffentlicher Zoff mit Lucas

„Meine Frau ist manchmal etwas nachlässig, muss ich zugeben“, so Lucas. Und wer Daniela Katzenberger kennt, der weiß, dass sie nicht so schnell klein beigibt. Daniela: „Ja, weil es Quatsch ist, Schatz. Es ist doch Quatsch." Sie hätten schließlich eine eigene Dokusoap und es sei nur Illusion, wenn man denke, dass niemand wisse, wie ihre Tochter aussieht, beteuerte die 33-Jährige aufgebracht.

----------------------------

Daniela Katzenberger:

Geboren am 1. Oktober 1986

Aufgewachsen in Ludwigshafen

2004: Ausbildung zur Kosmetikerin

Erste Aktaufnahmen u.a. für Bild und D&W-Kalender

Ab 2009 spielt Daniela Katzenberger in diversen Reality-Formaten mit

Ab 2010 eigene Soap: "Daniela Katzenberger - natürlich blond"

--------------------------------------------------

Heiße Diskussionen hinter verschlossenen Türen

Ob das eine Diskussion ist, die im Haus auf Mallorca hinter verschlossenen Türen weitergeführt wird? Immerhin stellte Lucas Cordalis klar: Diskussionen gebe es öfter mal. „Papa ist dagegen, Mama ist etwas schnell, was den Post-Finger betrifft, weil sie es natürlich auch süß findet.“

Ihre Fans geben Daniela Katzenberger zumindest größtenteils Recht und freuen sich über die süßen Posts mit Tochter Sophia.

Unglaublich: So sieht Daniela Katzenbergers Bruder aus

Was sie dagegen nicht so oft zu Gesicht bekommen, ist Danielas Bruder Tobias. Hier gibt es mehr über ihn zu erfahren >>>