Daniela Katzenberger: TV-Blondine redet Klartext – „Werde nie wieder...“

Heute sind nach gefühlt 100 Jahren die letzten Sachen aus unserem Container in Deutschland gekommen 😊🙌🏻 Hatten noch soooo viele Sachen eingelagert, krass echt 😅 Ich freue mich am meisten, dass mein Gips-Babybauch heil hier auf Mallorca angekommen ist 🙌🏻 Ich werde wohl in meinem ganzen Leben nie wieder schwanger sein, nie wieder einen Babybauch haben, umso schöner ist es für mich so eine Erinnerung zu haben ❤️ Oh Gott, das klingt so traurig, ich weiß, das soll es aber nicht, wirklich nicht 😊 Ich sehe die Dinge nur einfach wie sie sind. Ich bin sehr dankbar für alles was ich habe und man soll das Glück ja auch nicht ausreizen, gelle ? 😊