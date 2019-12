Daniela Katzenberger trauert: DAS versetzt ihr einen Stich ins Herz

View this post on Instagram

Das wird das erste Weihnachten ohne dich 🖤 Obwohl er schon ein paar Monate im Himmel ist, höre ich ihn immer noch rufen: „Daaancheeen“, wenn ich sein Haus betrete 😔 Seine Stimme in meinen Erinnerungen wird nie verstummen ❤️🙏 #endlesslove #besteropaderwelt