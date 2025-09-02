Daniela Katzenbergers Tochter hat große Pläne – Oma Iris ist dabei ihr Vorbild

Sophia Cordalis ist gerade einmal zehn Jahre alt – und schon jetzt träumt sie von einer Karriere im Rampenlicht. Bei der Basel Fashion Week durfte die Tochter von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis hautnah erleben, wie ihre Oma Iris Klein den Laufsteg rockte. Für Sophia stand da schnell fest: Auch sie möchte einmal modeln. Auf dem roten Teppich der Veranstaltung fühlte sie sich jedenfalls schon sichtlich wohl – ein Video zeigt, wie souverän sie zwischen Blitzlichtgewitter und Kameras agierte.

Doch einfach so auf den roten Teppich? Ganz so leicht macht es Daniela Katzenberger ihrer Tochter nicht. Denn auch für Promi-Nachwuchs gilt: Schule hat Vorrang. „Viele Einser haben, in fast allen Fächern”, verriet Sophia fast beiläufig. Und Mama Daniela erklärte: „Wir haben gesagt, wenn sie ‘nen Notendurchschnitt von 1,5 hat, darf sie noch mal mit auf’n Red Carpet.” Ihr Fazit: „Hat sie mega geschafft!”

Katzenberger-Frauenpower auf dem Laufsteg

Stolz kann Daniela Katzenberger also nicht nur auf ihre Tochter sein, sondern auch auf ihre Mutter. Iris Klein präsentierte sich auf der Basel Fashion Week für Designerin Pia Bolte selbstbewusst auf dem Catwalk. Während Oma über den Laufsteg schritt, beobachtete Sophia sie voller Bewunderung. Für die Zehnjährige ist klar: So wie ihre Oma möchte auch sie einmal modeln. Das berichtet auch RTL.

Damit macht Sophia die Katzenberger-Frauenpower komplett. Oma Iris auf dem Laufsteg, Mama Daniela Katzenberger als Kult-Reality-Star und nun die nächste Generation, die vom Rampenlicht träumt. Gute Gene scheinen in dieser Familie also Programm zu sein.

Wie geht es mit Sophia Cordalis weiter?

Zwischen frechen Blicken und geheimnisvollen Posen wirkt Sophia schon jetzt wie ein Profi. Sie liebt die Kameras – und die Kameras lieben sie zurück. Ob sich daraus tatsächlich eine Karriere entwickeln wird, bleibt zwar noch abzuwarten, doch die ersten Schritte ins Rampenlicht sind gemacht.

Fans von Daniela Katzenberger und ihrer Familie können sich ohnehin bald wieder auf Neues freuen. Eine neue Staffel „Daniela Katzenberger“ startet bald auf RTL+ – und dort dürfte auch der Traum von Tochter Sophia Thema sein. Vielleicht erfahren die Zuschauer dann schon, ob der Weg ins Model-Business für sie weitergeht. Bis dahin bleibt klar: Die Katzenberger-Familie sorgt auch in Zukunft für reichlich Gesprächsstoff.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.