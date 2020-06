Daniela Katzenberger teilt sexy Foto – Fans entdecken brisantes Detail

Oh Oh, Ärger im Paradies bei Daniela Katzenberger? Auf Instagram teilt die Katze ein Bild, das sofort wachsame Fans hervorlockt. Daniela Katzenberger zeigt sich dabei in Köln in einem Hotel. Doch ihre Follower entdecken ein brisantes Detail.

Daniela Katzenberger hat noch Wochenlanger Ausgangsperre ihrer Wahlheimat Mallorca endlich die Insel verlassen können und Köln einen Besuch abgestattet. Ehemann Lucas und Tochter Sophia blieben zu Hause.

Daniela Katzenberger und ihr Ehemann Lucas Cordalis sind seit vier Jahren verheiratet. Am 20. August 2015 kam Tochter Sophia zur Welt. Foto: imago images / Eibner

Auf der Fensterbank ihres Hotels mit Blick auf den Dom lässt sich Daniela Katzenberger nur mit einem Handtuch umwickelt ablichten. Ziemlich sexy, das finden auch ihre Fans. Hunderte Kommentare mit Komplimenten und Herzchen trudeln ein.

Daniela Katzenberger: Rätsel um Fotograf

Doch zwei Fans sticht ein Detail ins Auge. Kommentar: „Na, wer hat denn das Bild gemacht, wenn Lucas auf Mallorca ist?“ Denn bei dem Bild handelt es sich nicht um ein Selfie.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger ist am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geboren

Sie machte sich einen Namen durch diverse TV-Formate, unter anderem „Goodbye Deutschland“

Auch ihre Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jenny Frankhauser sind aus dem TV bekannt

Beide nahmen am RTL-Dschungelcamp teil

2016 heiratete Daniela Katzenberger den Sänger Lucas Cordalis

Ein Jahr zuvor kam die gemeinsame Tochter Sophia zur Welt

++++ Daniela Katzenberger teilt neues Familienfoto – doch die Fans achten nur auf eine Sache! „Unfassbar" +++

Eine Nutzerin geht sogar so weit und beschuldigt Daniela Katzenberger der Untreue. Kommentar: „Ich weiß nicht. Will sie nicht schlecht dastehen lassen, aber nach außen hin tut sie immer als ob die Ehe perfekt ist, aber mir kommt das so vor, als ob sie fremdgeht. Oder wer ist da noch im Hotel??? Alleine ist sie wohl nicht.“

Sofort verteidigen ihre Fans die Katze. Aber auch Daniela Katzenberger hat schnell eine Antwort parat. Denn sie hatte Besuch von einer Frau, die sie auf der Fensterbank ablichtete. Sie schreibt, dass ihre Managerin das Bild schoss.

Nochmal gut gegangen für Daniela Katzenberger. Hätte sie nicht sofort reagiert, gäbe es wohl noch sehr viel Raum für Spekulationen bei diesem sexy Bild. (ldi)