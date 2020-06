Daniela Katzenberger teilt sexy Bild – Fans haben nur Augen für....

Kult-Blondine Daniela Katzenberger geizt nicht mit ihren Reizen. Das hat sie mit einem neuen Foto mal wieder unter Beweis gestellt.

Da liegt Daniela Katzenberger nämlich auf einer Liege am Pool – und zwar oben ohne und mit knappem Bikini-Höschen. Nun könnte man meinen, dass die Fans nur Augen dafür haben...doch weit gefehlt. Ihnen sticht nämlich ein ganz anderes Detail ins Auge.

Daniela Katzenberger teilt sexy Oben-ohne-Bild

Daniela Katzenberger hat bei Instagram ein neues Familienfoto hochgeladen. Fans haben nur Augen für eine Sache! Foto: imago images/Future Image/J. Krick

Nachdem die Kult-Blondine mit ihrer Familie aus Deutschland zurück nach Mallorca gekehrt ist, lässt es sich die Katze in der Sonne gut gehen. Und zwar so richtig. Das hat sie erst vor wenigen Tagen mit einem Bild unter Beweis gestellt, auf dem sie einen starken Badeanzug-Abdruck hat. Ihr Schulterpartie ist gebräunt, der Rücken und der Bauch jedoch nicht. „Kommt davon, wenn man als einzige Frau auf Mallorca nicht oben ohne am Strand liegen kann“, schrieb sie.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geboren

Bekannt wurde sie durch diverse TV-Formate, unter anderem „Goodbye Deutschland“

Auch ihre Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jenny Frankhauser sind aus dem TV bekannt

2016 heiratete Daniela Katzenberger den Sänger Lucas Cordalis

Ein Jahr zuvor kam ihre gemeinsame Tochter Sophia zur Welt

Die Kult-Blondine lebt mit ihrer Familie auf Mallorca

Um das Bräunungsdefizit wieder auszugleichen, hat sie sich nun auf einer Liege am Pool platziert. Und das nicht im Badeanzug, sondern im Bikini. Also zumindest im Bikini-Höschen. Sie liegt auf dem Bauch und lächelt glücklich in die Kamera. Dazu schreibt sie: „Ja ich weiß schon was ihr denkt... 'Wie kann sie sich nur SO zeigen?!?!...mit Preisschild am Schuh!!'“.

Kult-Blondine nimmt sich selbst auf die Schippe

Und tatsächlich, unter ihren Sommerschuhen prangt noch immer das Preisschild. Ein Klassiker. Die Fans nehmen es mit Humor und feiern die Kult-Blondine auch für ihren. „Du bist soooooo geil. Ich lache mich weg!!!!!“

Doch nun ist es gar nicht das Preisschild, das den Fans sofort ins Auge sticht. Und auch nicht Danielas Freizügigkeit. Eigentlich haben alle nur Augen für den Hintergrund. „Ich finde den Mann im Hintergrund auch ganz interessant“, schreibt ein Fan. Und tatsächlich.

Fans achten nur auf DIESES Detail

Im Hintergrund ist eine Statue zu erkennen. Allerdings sieht die eher nach einem Jungen aus. „Die Statue ist auch ganz witzig“, merkt dazu jemand an. Und ein anderer Fan klärt auf: „Manneken Pis oder Petit Julien heißt der kleine Mann im Hintergrund und ist Teil eines Brunnes und ein Wahrzeichen in Brüssel“.

Der Legende nach zeigt die Statue den kleinen Jungen Julianske, der seinerzeit feindliche Belagerer belauscht haben soll und so in letzter Minute das Sprengen der Mauern in Brüssel verhindert habe. Und zwar, indem er auf eine bereits brennende Lunte urinierte. Außerdem ist er ein Sinnbild für Frechheit, Mut, Meinungsfreiheit und Widerstandsgeist.

Ähnliche Statuen, so genannte Repliken, gibt es übrigens auch in anderen Städten: Zum Beispiel in Duisburg, Tokio... oder eben an Daniela Katzenbergers Pool.