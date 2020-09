Daniela Katzenberger teilt sexy Bikinifoto – alle starren nur auf DIESES Körperteil

am 16.09.2020 um 17:50

Zahlreiche Menschen würden ihren Sommerurlaub derzeit wohl am liebsten auf Mallorca verbringen. Daniela Katzenberger wohnt dort, wo andere Urlaub machen. Ein wahres Privileg des TV-Stars.

Doch Daniela Katzenberger zeigt ihren Followern bei Instagram nun, warum das Leben auf der Baleareninsel für sie nicht immer nur Sonnenschein bedeutet.

Daniela Katzenberger: Sie zeigt ihre Wahl-Heimat Mallorca

Daniela Katzenberger wohnt seit 2016 auf Mallorca, einem der beliebtesten Reiseorte der Deutschen. Gemeinsam mit Ehemann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia lässt es sich die Auswanderin dort so richtig gut gehen.

Auf dem Instagram-Profil von Daniela Katzenberger kommt Urlaubsstimmung auf. Zahlreiche Bilder am Pool oder einfach in sommerlichen Outfits zeigen, wie die Fernsehdarstellerin privat lebt. Doch wovon manche Menschen träumen, ist für die 33-Jährige eine kleine Herausforderung.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 geboren

Aufgewachsen ist Daniela in Ludwigshafen am Rhein

2004 machte sie eine Ausbildung zur Kosmetikerin

Durch die VOX-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Blondine zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Musiker Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Daniela Katzenberger im Bikini: Was ist DAS denn?!

Denn zu den heißen Tagen in Spanien gehört hin und wieder auch eine ordentliche Abkühlung. Und genau diese scheint Daniela Katzenberger ziemlich zu schaffen zu machen. Als die Frau von Lucas Cordalis in den Pool steigen will, wird ihr plötzlich ganz anders.

Am Mittwoch meldet sich die Katze mit einem sexy Bikinifoto bei ihren Followern zurück. Dabei scheinen nur die wenigsten Fans auf die Figur und langen, blonden Zöpfe der TV-Schönheit zu achten. Denn unter Danielas rotem Bikini zeichnen sich ganz deutlich ihre Nippel ab.

Da hat sich die Blondine wohl einen kleinen Scherz erlaubt und ihre Brustwarzen extra etwas länger erscheinen lassen. Ihren Schnappschuss, auf dem sie mit einem ziemlich gequälten Gesichtsausdruck zu sehen ist, kommentiert sie selbst: „Frostbeulen. Markiere jemanden, dem auch immer kalt ist.“

„Die Kronkorken in der Bluse...“

Die Fans der Katze lieben ihren Humor und können herzlich über Daniela Katzenbergers Post lachen:

„Dein Gesicht ist einsame Spitze! Könnte glatt ich sein.“

„Die Kronkorken in der Bluse zeigen 12° Grad Wassertemperatur.“

„Macht immer nen flachen Bauch, so kaltes Wasser.“

Ab und an ist eine eiskalte Abkühlung aber sicherlich immer noch schöner als bei über 30 Grad in der Sonne dahinzuschmelzen – vor allem, wenn dann dabei noch so herrliche Schnappschüsse für die Öffentlichkeit entstehen.