Daniela Katzenberger: Schockierendes Oben-ohne-Bild: „Kommt davon, wenn...“

Herrlich ehrlich gibt sich TV-Sternchen Daniela Katzenberger bei Instagram! Die Blondine zeigt ihren Fans dort gerne lustige Familienmomente oder skurrile Alltagssituationen.

So auch bei dem neusten Beitrag auf der Foto-Plattform, bei dem sich Daniela Katzenberger von einer komplett anderen Seite zeigt.

Daniela Katzenberger zeigt sich oben ohne

Auf dem Foto, das Daniela Katzenberger am Donnerstag auf Instagram veröffentlichte, sieht man die Katze oben ohne in gemütlich-bunter Jogging-Hose und von hinten. Doch der Schnappschuss der Blondine soll kein sexy Bild darstellen – sondern eine Situation verdeutlichen, in der sich wohl nur Daniela Katzenberger befindet.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geboren

Bekannt wurde sie durch diverse TV-Formate, unter anderem „Goodbye Deutschland“

Auch ihre Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jenny Frankhauser sind aus dem TV bekannt

2016 heiratete Daniela Katzenberger den Sänger Lucas Cordalis

Ein Jahr zuvor kam ihre gemeinsame Tochter Sophia zur Welt

Die Familie lebt auf Mallorca

Denn statt einer knackig gebräunten Rückseite sieht man, dass nur der obere Rücken bis zum Ansatz der Brust schön braun ist – ab da kommt käsig weiße Haut zum Vorschein!

Daniela Katzenberger: „Zeiten sind vorbei“

Den Grund für den krassen Unterschied liefert die 33-Jährige in ihrem Beitrag gleich mit. „Kommt davon, wenn man als einzige Frau auf Mallorca nicht oben ohne am Strand liegen kann“, schreibt sie zu dem Foto.

Denn offenbar hat die Ehefrau von Lucas Cordalis Angst vor Paparazzi-Schnappschüssen, wie sie weiter erklärt: „Sonst würde ich sofort die Bild-Zeitung 'schmücken'“, fügt sie mit einem lachenden Smiley an.

Also bleibt die Katze stark und zieht auch bei den heißen Temperaturen auf ihrer Wahlheimat Mallorca nicht blank – was auch die Hashtags #noboobs („Keine Brüste“) und „Die Zeiten sind vorbei“ unterstreichen.

Die Züchtigkeit scheint Daniela Katzenberger außerdem nicht zu stören – auf dem ehrlichen Foto lacht sie gut gelaunt in die Kamera. (kv)