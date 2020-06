Daniela Katzenberger teilt neues Familienfoto – doch die Fans achten nur auf eine Sache! „Unfassbar"

Das neue Foto von Daniela Katzenberger zeigt vor allem eines: Familienglück pur!

Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger halten jeweils eine Hand von Töchterchen Sophia und lassen sie fliegen. Dabei strahlen alle drei um die Wette. Das entgeht auch den Fans nicht. „Das Bild könnte nicht mehr Familienglück und Liebe ausstrahlen", schreibt jemand. Doch eine Sache fällt den Fans noch mehr auf als das pure Glück!

Daniela Katzenberger teilt neues Familienfoto

Daniela Katzenberger und ihre Familie haben sich vor fünf Tagen auf den Weg von Mallorca nach Deutschland gemacht, um in die Pfalz zu fahren. Genauer gesagt in Danielas Heimatstadt Ludwigshafen. Und dort lassen die drei mal so richtig die Seele baumeln. Natürlich nutzen sie dabei auch das gute Wetter aus!

Das neuste Foto zeigt die drei nämlich auf einer Wiese bei einem Familienausflug. Und da heißt es: „Engelchen fliegt". Oder auch „Engele Engele flieg", wie Mama Iris kommentiert. Und das weckt auch Erinnerungen bei den Fans. Denn die kennen dieses Spiel natürlich auch noch aus ihrer Kindheit.

Katzenberger-Fans achten nur auf eine Sache

Doch noch mehr als diese Erinnerung sticht den Fans ein anderes Detail ins Auge. Oder besser gesagt jemand. Nämlich die kleine Sophia. „Sie ist sooo groß geworden! Unfassbar", schreibt jemand. „Tja so schnell sind die KInder groß genießt es noch", kommentiert jemand anderes.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geboren

Sie machte sich einen Namen durch diverse TV-Formate, unter anderem „Goodbye Deutschland“

Auch ihre Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jenny Frankhauser sind aus dem TV bekannt

Beide nahmen am RTL-Dschungelcamp teil

2016 heiratete Daniela Katzenberger den Sänger Lucas Cordalis

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis wollen Tochter einschulen

Wie die Zeit vergeht: Auf diesem Bild war Sophia noch etwas jünger. Foto: imago images

Und wie schnell die Zeit vergeht, zeigt auch ein Post, den Daniela Katzenberger vor zwei Wochen an Himmelfahrt geteilt hat. Darauf zu sehen ist nämlich Lucas Cordalis – und zwar doppelt. In der linken Bildhälfte hält er noch Baby Sophia auf dem Arm. Auch dem rechen Foto ist er ebenfalls mit Sophia auf dem Arm zu sehen, doch da ist sie schon viel größer.

Kein Wunder, denn Sophia ist mittlerweile vier Jahre alt. Ein Alter, in dem Kinder in Spanien übrigens eingeschult werden. Wie die Schulsuche von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis für Sophia verläuft, kannst du übrigens HIER nachlesen.