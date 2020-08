Daniela Katzenberger: Vorfreude! Sie kann es nicht fassen – „Mein Baby…“

Für Daniela Katzenberger steht ein ganz besonderer Tag bevor. Die Mallorca-Auswanderin kann es selbst noch nicht ganz glauben.

Auf Instagram verrät die TV-Blondine voller Vorfreude, was Besonderes ansteht: der Geburtstag ihrer Tochter Sophia.

Daniela Katzenberger: Vorfreude! – „Mein Baby…“

„Mein Baby hat morgen Geburtstag. Das ist krass, die wird schon 5!“, beginnt Daniela Katzenberger ihre Worte in ihrer Insta-Story. Doch so überwältigend die Tatsache auch sein mag, dass klein Sophia schon ihren fünften Special-Day feiert, so einen bitteren Beigeschmack wird der Tag haben.

-----------------------

Das ist TV-Blondine Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Musiker Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter

Sophia wurde am 20. August 2015 geboren

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

-----------------------

Daniela Katzenberger kündigt auf Instagram den Geburtstag ihrer Tochter an. Foto: Instagram/ Daniela Katzenberger

Der Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Daniela: „Da das Corona bedingt gerade richtig scheiße ist, und ganz viele auch wieder zurück nach Deutschland sind mittlerweile… das ist echt traurig. Da ganz viele Existenzen richtig am Arsch sind, müssen ganz viele wieder zurück in ihre Heimat nach Deutschland. Und somit hat auch Sophia ein paar Freunde verloren, was richtig ätzend ist.“

Genau zwei Freunde seien ihrer Tochter noch auf der Insel geblieben. Eine riesige Geburtstagsfeier steht deshalb nicht auf dem Plan. „Deshalb haben wir beschlossen, morgen Tretboot fahren zu gehen“, plaudert die 33-Jährige aus.

-----------------------

-----------------------

Doch so einfach sich das Tretbootfahren auch anhört, so kompliziert scheint es auf Mallorca zu sein, wie Daniela Katzenberger weiter erzählt. „Ich verstehe ja, dass die Leute Angst haben, aber es kommt einem so vor, dass die Leute noch eine Stuhlprobe wollen, eine Blutprobe, einen Schwangerschaftstest – alles Mögliche.“

Medienprofis: Daniela Katzenberger mit Ehemann Lucas Cordalis und Tocher Sophia. Foto: imago images/Future Image

Immerhin eine Sache klappt an Sophias Geburtstag wie am Schnürchen: die Torte. „Die will natürlich was mit Elsa und Glitzer.“

Das Resultat der Tortenbestellung will Daniela Katzenbergerihren Fans auch noch zeigen, aber erst mal muss die kleine Sophia offiziell fünf Jahre alt sein.