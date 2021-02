Daniela Katzenberger: Schwester Jenny lässt Bombe platzen – „Endlich darf ich es euch verraten“

Schon häufig versuchte Jenny Frankhauser im deutschen Fernsehen erfolgreich zu werden und damit als eigenständiger TV-Star in die Fußstapfen ihrer Schwester Daniela Katzenberger zu treten.

Von vielen Menschen wird die 28-Jährige jedoch lediglich als „Schwester von Daniela Katzenberger“ wahrgenommen. Wer hinter dem Namen Jenny Frankhauser steckt, ist bei so einigen Personen noch nicht angekommen.

Nun macht Jenny Frankhauser jedoch eine Ankündigung auf Instagram, die ihrer Karriere als TV-Star einen ordentlichen Schritt nach vorne verschaffen dürfte.

Daniela Katzenberger: So folgte Schwester Jennifer ihren Schritten

Erstmalig im TV zu sehen, war Jenny Frankhauser im Jahre 2010, in der Vox-Sendung „Daniela Katzenberger – natürlich blond“. Dort erhielt sie unter anderem ihren Stempel als „Schwester von Daniela Katzenberger“, den sie so schnell nicht mehr los wurde.

----------------------------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Musiker Lucas Cordalis verheiratet

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

----------------------------------------

Auch als Jenny Frankhauser im Jahr 2018 das Dschungelcamp gewinnt, wird sie immer wieder mit ihrer Schwester Daniela Katzenberger in Verbindung gebracht.

Was viele nicht wissen: Die 28-Jährige hat gesangstechnisch so einiges auf dem Kasten und veröffentlichte bereits sogar sechs eigene Songs.

+++ Daniela Katzenberger: Schreck im Supermarkt – „Wie gruselig sieht das Teil bitte aus?!“ +++

Jedoch taucht Jenny Frankhauser auch damit in eine Branche ein, in welcher ihre Schwester Daniela Katzenberger bereits bekannt ist.

Daniela Katzenbergers Schwester Jenny Frankhauser tritt einen neuen Schritt in ihrer Karriere an. Foto: IMAGO / Sven Simon

Nun aber darf Jenny ein Metier kennenlernen, aus welchem man bisher niemanden sonst in ihrer Familie kennt.

Daniela Katzenberger: Ihre Schwester lässt die Bombe platzen

Auf Instagram macht die 28-Jährige nun eine Ankündigung, über die sie sich riesig freuen dürfte. Denn Jenny hat jetzt die große Ehre die Geschichte ihrer eigenständigen TV-Karriere weiterzuschreiben.

Als Gast bei der RTL2 Serie „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ darf sie nun ihr Schauspieltalent unter Beweis stellen.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Weitere News zu Daniela Katzenberger:

+++ Daniela Katzenberger: Geschmacklos-Aussage von Mann Lucas Cordalis – „Wie zwei Penner“ +++

+++ Daniela Katzenberger: Ehemann Lucas Cordalis lässt Bombe platzen – er ist der Erste +++

+++ Daniela Katzenberger: Dicke Entschuldigung an die Fans – DAS ist der Grund +++

+++ Daniela Katzenberger: Fans bemerken Veränderung – sie sollen recht behalten +++

----------------------------------------

„Endlich darf ich es euch verraten“, schreibt die 28-Jährige in einen Instagram-Beitrag. Darunter ein strahlendes Bild von ihr, welches die Freude über den Erfolg deutlich macht.

In zwei Folgen durfte Jenny Frankhauser mitwirken und so zum aller ersten Mal in ihrem Leben in die Schauspiel-Welt reinschnuppern.

Die Sendung wird am 11. und 12. Februar, um 17.05 Uhr auf RTL2 ausgestrahlt. Jennys Follower zeigen sich sichtlich erfreut über ihren Erfolg. Knapp 15.000 Mal wird ihre Ankündigung auf Instagram geliked.

Wird Jenny damit nun eher zum Vorbild ihrer Schwester Daniela Katzenberger? Bei DIESEM Statement der Katze, könnte man es beinahe vermuten. (mkx)