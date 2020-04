Daniela Katzenberger schockiert: „Ich dachte, ich kenne meinen Mann...“

Daniela Katzenberger lebt mit ihrer kleinen Familie auf Mallorca. Und eigentlich könnte alles so schön sein.

Die Familie ist beisammen, sonniges Wetter und das Meer in greifbarer Nähe. Doch Daniela Katzenberger hat so langsam einen Corona-Kollaps. Seit mehreren Wochen gilt in Spanien Ausgangssperre. Und das stellt auch die Beziehung zu Lucas Cordalis auf die Probe.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Corona-Kollaps!

Wer viel Zeit gemeinsam verbringt, lernt sich auch immer besser kennen. Gut möglich, dass man in Corona-Zeiten auch Seiten an seinem Partner entdeckt, die einem sonst noch nicht so aufgefallen sind. Daniela Katzenberger dürfte es so ergangen sein.

Die meiste Zeit versucht die Kult-Blondine, sich mit witzigen Aktionen von der aktuellen Situation abzulenken. Kleine Videos zeigen sie, wie sie sich das Gesicht bemalt, Turnübungen auf dem Boden macht oder aber mit einem Shake im Kühlschrank sitzt. Kommentiert mit „Quarantäne Tag 4665874436880".

--------------------------

Die Fans feiern es:

„Wie sie da im Kühlschrank sitzt. Zu geil."

„Also das im Kühlschrank sitzen ist ja auch mal was anderes, sowas hab ich noch nie gesehen."

„Herrlich bekloppt. Ich liebe es."

„Ich feier dich. Beste Unterhaltung, liebe Daniela..."

---------------------------

Daniela Katzenberger genervt von Ehemann Lucas

Doch nicht jeder Tag ist so herrlich verrückt bei Daniela Katzenberger. Es gibt auch mal Tage, da fällt ihr die Decke auf den Kopf und da wird ihr alles zu viel. So hat sie kürzlich in ihrer Instagram-Story verraten: „Da ist dann Lucas, der herumalbert und Sophie, die total überdreht ist. Ich gehe dann immer eine halbe Stunde ins Auto“, zitiert sie „RTL“.

--------------------------

--------------------------

„Ich dachte, ich kenne meinen Mann...“

Und sie setzt noch einen drauf: „Ich dachte, ich kenne meinen Mann in- und auswendig und ich hätte nie gedacht, dass er mich so nerven kann.“

Allerdings kann es so schlimm gar nicht sein. Denn ein neues Bild zeigt, wie verliebt Daniela Katzenberger und ihr Lucas noch immer sind:

Küsschen! Und zwar mit Mundschutz...