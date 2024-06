Daniela Katzenberger teilt skurrile Entspannungstechnik – „Ist für mich eine Meditation“

Sie ist DIE Kult-Blondine des deutschen Fernsehens und überzeugt mit ihrer authentischen und humorvollen Art. Daniela Katzenberger feierte ihren Durchbruch mit der VOX-Sendung „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ und ist seitdem aus der deutschen Fernsehwelt nicht mehr wegzudenken.

Auch privat hat die 37-Jährige ihr großes Glück gefunden. Seit 2014 ist Katzenberger mit ihrem Partner Lucas Cordalis liiert, das Paar hat eine gemeinsame Tochter und lebt auf Mallorca. Nun verrät der Fernsehstar seinen Fans eine Entspannungstechnik, durch die sich jede stressige Situation in Luft aufzulösen scheint.

Daniela Katzenberger als Entspannungsguru

In diesen Tagen dreht Daniela Katzenberger neue Folgen für ihre Doku-Serie, die auf dem Sender RTL2 ausgestrahlt wird. In einer aktuellen Instagram-Story wendet sich der Fernsehstar nun an seine 2.2 Millionen Instagram-Follower.

Ganz verschlafen und im Morgenmantel spricht Katzenberger in die Kamera und berichtet davon, dass sie sich auf Grund der Klimaanlage in ihrem Auto einen Schnupfen eingefangen hat. Nachdem die Kult-Blondine nun einige freie Tage genießen konnte, werden die Dreharbeiten für ihre Serie in wenigen Tagen fortgesetzt.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Bevor es wieder losgeht, erledigt Daniela Katzenberger noch die eine oder andere Aufgabe im Haushalt. Was für die einen wie eine lästige Pflicht daherkommt, scheint für den Fernsehstar ein Mittel zur Entspannung zu sein.

Der RTL2-Star berichtet: „Ich genieße die Zeit und dass ich einfach mal in Ruhe meine Wäsche machen kann. Das ist ja für mich fast schon eine Meditation. Einfach Dreckwäsche sortieren und einräumen und dabei nicht sprechen.“ Ob sich die Fans von Daniela Katzenberger bei dieser Tätigkeit genauso sehr entspannen können, bleibt fraglich.

Zwei Tage hat Katzenberger noch Zeit, um ihrem Hobby des Wäschewaschens nachzugehen. Danach wird wieder ein Kamerateam den Alltag der 37-Jährigen begleiten und sicherlich den ein oder anderen witzigen Moment im Leben der Daniela Katzenberger einfangen.