Daniela Katzenberger lässt die Bombe platzen

Sie ist eine der beliebtesten TV-Darstellerinnen des Landes: Daniela Katzenberger. Seit 2009 ist die Kult-Blondine im TV zu sehen. Aber erinnerst du dich noch an die Anfänge der heute 36-Jährigen?

Mit skurriler Schminke und großen Träumen zog es Daniela Katzenberger in die USA. Sie wollte unbedingt in den US-Playboy. Wie wir heute wissen, scheiterte die Katze krachend. Doch das sollte ihrer Popularität in Deutschland nicht schaden. Ganz im Gegenteil.

Daniela Katzenberger wieder auf Sendung

Wie RTL Zwei nun bekannt gab, wird schon in diesem Sommer eine neue Staffel der Doku „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ auf Sendung gehen. Und die zehn Folgen dürften brisant werden. Schließlich sollen endlich alle Fragen rund um das Ehedrama zwischen Peter und Iris Klein geklärt werden.

Von RTL Zwei heißt es dazu: „Iris hat nach der Trennung und den 20 gemeinsamen Ehejahren mit ihrem Mann Peter eine neue Wohnung bezogen. Dabei stehen ihr ihre Tochter, die kleine Enkelin Sophia sowie ihr Schwiegersohn Lucas tatkräftig als auch emotional zur Seite. Zum ersten Mal äußern sich Daniela und Lucas zu den vergangenen Monaten und wie sehr die gesamte Familie darunter gelitten hat.“

Neues Familienmitglied bei den Katzenbergers

Doch es wird nicht nur dramatisch, sondern auch ziemlich niedlich. „Ein kleiner Welpe soll das Familienglück auf Mallorca vervollständigen. Daniela, Lucas und Sophia begeben sich in Tierheimen und Tierhöfen auf die Suche nach einem neuen Familienmitglied. Ob Lucas sich allerdings von seinen beiden Mädels überzeugen lässt, steht noch in den Sternen“, so RTL Zwei kryptisch.

Mehr Nachrichten:

Eine Bombe lässt der Sender aber bereits vorab platzen. So gab es immer wieder Gerüchte, Daniela Katzenberger wolle zurück nach Deutschland ziehen. Daraus wird vorerst nichts. „Daniela hat den Wunsch nach dem Zweitwohnsitz in Deutschland erstmal begraben und gemeinsam mit Lucas beschlossen, es sich dort gemütlich zu machen, wo sie nun mal leben, nämlich in ihrer Wohnung auf Mallorca. Diese ist seit Jahren unrenoviert und entspricht inzwischen nicht mehr ihren Vorstellungen. Um sich in ihren eigenen vier Wänden wieder pudelwohl zu fühlen, beginnt die kleine Familie ein großes Projekt: Alles muss neu“, so RTL Zwei.