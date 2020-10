am 04.10.2020 um 10:29

Daniela Katzenberger reicht's: „Euch fällt sicher noch was anderes ein“

Daniela Katzenberger gewährt ihren Fans immer wieder exklusive Einblicke in ihr Leben. Egal, ob alltägliche Situationen, der ganz normale Familien-Wahnsinn oder berufliche Termine – Die Kult-Blondine lässt tief blicken!

Die Fans lieben sie dafür. Für ihre ehrliche, offene und lustige Art. Für Videos, in denen sie sich selbst nicht zu ernst nimmt. Doch dahinter steckt auch Arbeit. Und manchmal scheint auch eine Daniela Katzenberger eine Auszeit zu brauchen. Das hat sie nun mit ihrem neuesten Foto bei Instagram angekündigt. Die Katze zieht sich einige Tage von Instagram zurück!

Daniela Katzenberger legt Instagram-Pause ein

Zuletzt ließ die Kult-Blondine es wohl im Kreise ihrer Liebsten krachen! Denn vor wenigen Tagen wurde Daniela Katzenberger 34. Das hat sie zusammen mit ihrer Familie in Deutschland gefeiert. Natürlich nicht, ohne sich vorher einem Corona-Test zu unterziehen. Und daran ließ sie ihre Fans auch teilhaben. „Gut gewürgt ist halb getestet“, titelte die Katze unter dem kurzen Video.

Daniela Katzenberger hat ein neues Buch rausgebracht. Foto: imago images/Revierfoto

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Machte 2004 eine Ausbildung zur Kosmetikerin

Durch die VOX-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Blondine zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Musiker Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Davor sorgte sie mit ihren Supermarkt-Schnappschüssen für Aufsehen. Einmal top gestylt, einmal im Schlabberlook – beide Male mit heruntergezogener Maske. Was nicht alle Fans guthießen. Und offenbar sind es eben jene Kommentare, von denen Daniela Katzenberger doch mal eine Auszeit braucht.

Daniela Katzenberger nimmt Abstand von „Instagram-Masken-Polizei“

Ihr neuestes Foto zeigt die Katze im Bademantel in einem Strandkorb. „...Und hiermit verabschiede ich mich ein paar Tage von euch“, schreibt die 34-Jährige. Bei ihren Fans bedankt sie sich noch für die Glückwünsche zu ihrem Geburtstag, doch dann schlägt die Katze auch ernstere Töne an und richtet den letzten Absatz ihrer Nachricht an die „Instagram-Masken-Polizei“.

Anscheinend befürchtet die Blondine Kommentare dazu, dass sie ohne Maske im Strandkorb sitzt. „Ich sitze hier alleine, keine anderen Menschen in Sicht, ich bin Corona-negativ und ich schwöre, dass ich nicht genießt habe.“ Und weiter schreibt die 34-Jährige: „Aber: Euch fällt sicher noch was anderes ein, ich bin ja bald wieder da“.

Die Kommentare unter dem Beitrag sind nicht mehr zu lesen. Und der Katze bleibt am Ende nur zu sagen: „Bis dahin: Bleibt gesund, lieb euch.“ (abr)