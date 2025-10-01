39 Jahre Daniela Katzenberger – alte Fotos zeigen ihre irre Verwandlung

Daniela Katzenberger (39) verbindet man heute mit wasserstoffblonder Mähne, XXL-Wimpern und prallen Kurven. Dabei sah sie nicht immer so aus wie die „Katze“, die Millionen Fans heute auf Instagram feiern.

Anlässlich Danielas 39. Geburtstag am 1. Oktober blicken wir auf die Kult-Auswanderin zurück. Dabei zeigt sich, wie viel sie an sich hat machen lassen. Haare, Brüste, Fingernägel, Gesicht – die Liste ist lang. Aber wie sah sie eigentlich früher aus? Die Antwort liefert Daniela selbst.

Alte Fotos zeigen Daniela Katzenberger ganz natürlich

Auf Instagram zeigt sie immer wieder alte Fotos. Mal von 2012, mal von 2021. Die Vorher-Nachher-Vergleiche sind eindrucksvoll. Allein zwischen 2021 und 2025 hat die Blondine 12 Kilo abgenommen. Ihre größte Verwandlung reicht allerdings viel weiter zurück. Ein Foto von Weihnachten 2002 zeigt die damals 16-Jährige mit langen braunen Haaren und deutlich weniger Schminke. Kaum zu glauben, dass es sich um den Vox-Star handelt!

Auch beim nächsten Bild schaut man zweimal. Ein Bild von 1997, da war Daniela elf Jahre alt, zeigt sie mit Naturhaarfarbe im Weihnachtsglanz. „Hallo Naturhaarfarbe“, kommentiert sie. Heute kaum vorstellbar, denn Extensions gehören längst fest zu ihrem Look.

Ehrlich wie immer gibt Daniela auch Einblicke in ihre Beauty-Eingriffe. So verriet sie bereits, wo sie ihre Brüste machen ließ, und bestätigte außerdem, dass sie Extensions trägt. Ein Geheimnis machte der TV-Star immerhin nie daraus.

Ihrer blonden Mähne bleibt Daniela scheinbar treu. In einer Fragerunde auf Instagram wurde sie gefragt, ob sie nicht mal eine andere Frisur ausprobieren wolle. Ihre Antwort war knapp und deutlich: ‚Nein.‘