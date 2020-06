Daniela Katzenberger mit intimer Beichte: „Andere Mütter fanden total ka**e, dass ich ...“

View this post on Instagram

Da bin ich ungefähr in Sophias Alter 👧🏻 Man beachte den Nagellack 😁💅🏻😂 Meine Mutter hat mir letztens erzählt, dass das viele andere Muttis total ka**e fanden, dass ich dem Alter lackierte Fingernägel hatte... aber damals, ich zitiere sie: „Musste man sich das schei** Gemotze nicht noch zusätzlich im Internet reinziehen“ 😁😂 Und Taddddaaaa, ich lebe noch 😁 Wie steht ihr zu dem Thema ? 💅🏻