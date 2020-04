Daniela Katzenberger mit traurigem Geständnis – „Ich habe...“

Daniela Katzenberger gesteht in ihrer neuen Sendung auf Vox, dass sie in der Schulzeit gehänselt wurde.

Fans von Daniela Katzenberger (32) können sich freuen: Endlich ist die „Katze“ wieder mit einer neuen Sendung im TV zu sehen. „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ heißt die neue Staffel auf Vox.

Sie wurde noch lange vor der Corona-Zeit gedreht, weshalb sich bei der Kultblondine und Ehemann Lucas Cordalis alles um den Alltag des Familienlebens auf der Ferieninsel dreht.

Daniela Katzenberger mit persönlichem Geständnis: „Ich habe...“

Doch auch wenn der Name der Sendung von „Glück“ spricht, ist nicht immer alles so rosig im Hause Katzenberger/Cordalis. In der aktuellen Folge sucht Daniela Katzenberger nach einer Schule für Töchterchen Sophia (4).

Ja richtig gelesen. Die Kleine muss schon mit ihren vier Jahren in die Vorschule auf Mallorca. So will es das spanische Gesetz. „Es war sogar schon einer vom Amt bei uns und hat gefragt, ob wir sie schon angemeldet haben“, erzählt sie ihrer Mutter Iris, die zu Besuch auf der spanischen Insel ist.

Mit ungutem Gefühl im Bauch suchen sie also nach der passenden Einrichtung. Doch bei Daniela Katzenberger kommen schnell die Erinnerungen an ihre eigene Schulzeit hoch - und die hören sich alles andere als schön an.

„Ich habe keine guten Erinnerungen an die Schule. Ich musste sie oft wechseln“, erzählt die gebürtige Ludwigshafenerin betrübt. Doch warum? Sie gesteht, dass sie ihren Nachnamen in der Schule auch mal verheimlicht oder leicht verändert hat.

Weil die Mitschüler sie wegen ihres Nachnamens ausgelacht haben. Sie imitiert den Helge Schneider Song „Katzenklo“, um das Ausmaß der Sticheleien zu verdeutlichen. Doch nicht nur das: Auch musste sie sich Variationen wie „Kotzenberger“, „Fettberger“ (als sie schwanger war) oder „Fakeberger“ gefallen lassen.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Sie ist ein deutsches Model, Autorin, Reality-Show-Darstellerin und Sängerin

Bekannt wurde Daniela Katzenberger durch die VOX-Show „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“

Damals begleitete sie der Sender bei ihrem Versuch Playboy-Model zu werden

Mittlerweile ist sie mit Sänger Lucas Cordalis verheiratet

Das Paar hat eine eigene Sendung bei RTL2

Das hat die „Katze“ bis heute nicht weggesteckt. „Ich war diejenige, die vorne saß, und mit Papierkügelchen beworfen wurde“, erinnert sie sich traurig. „Das war richtig traumatisch. Ich hab auch echt Alpträume wegen meiner Schulzeit. Dann wache ich schweißgebadet auf.“

Wollen wir mal hoffen, dass ihrem kleinen Sprössling nicht dasselbe Schicksal ereilt. Zumindest mit dem Nachnamen muss sich Sophia keine Sorgen machen. Denn den hat sie vom Papa übernommen. Da sind „Katzen“-Witze schon mal fein raus. (js)