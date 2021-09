Daniela Katzenberger geht in Club – dort erlebt sie etwas Unerwartetes

Damit hatte sie nicht gerechnet! Auswanderin Daniela Katzenberger packte vor einigen Tagen auf Mallorca ihre Koffer, um nach Deutschland zu fliegen. Dort wagte sie seit langem mal wieder den Schritt und ging in einem Club feiern.

Doch die Partynacht verlief für TV-Blondine Daniela Katzenberger anders als erwartet.

Daniela Katzenberger geht in Club feiern – dort erlebt sie was Unerwartetes

Auf Instagram erzählt sie, wie der erste Clubbesuch seit Monaten für sie war. Denn eigentlich hatte die 34-Jährige gar keine Lust darauf, feiern zu gehen.

Daniela Katzenberger wollte mal wieder feiern gehen. Doch mit einer Sache hätte sie nicht gerechnet. Foto: IMAGO / Revierfoto

Daniela: „Ich bin abends in den Club. Meine Freundin hat eine Lounge gebucht in Mannheim in einem Club. Eigentlich hatte ich gar keinen Bock, aber dann war es… Kennt ihr das, wenn ihr keinen Bock habt und denkt, ich will wieder heim? Dass das dann die geilsten Partys werden?!“

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Bei Instagram und Facebook hat sie Millionen Follower

Daniela Katzenberger stellt eine Sache klar: „Klingt immer mega arrogant“

Offenbar hatte Daniela Katzenberger eine richtig coole Partysause in Mannheim. „Ey ich hab das so gebraucht, wirklich, auch für meinen Schädel, für meine Seele, für alles. Ohne Scheiß, es war eine der geilsten Partys, auf denen ich je war. Es war wirklich mega.“

Doch eine Sache will die Frau von Lucas Cordalis an dieser Stelle klarstellen:

„Dadurch, dass wir eine private Lounge hatten, waren wir komplett ungestört. Es klingt immer mega arrogant, so als wäre ich der Superstar vom Dienst, aber für mich ist es nicht mehr ganz so leicht, so ungestört wegzugehen.“ Es gehe ihr nicht darum, dass die Leute nicht nett wären, sondern darum, dass es, wenn Alkohol im Spiel sei, irgendwann ein Zeitpunkt käme, wo die Leute besonders mutig seien, erzählt Daniela Katzenberger.

Und weiter: „Gerade für mich als Frau, wenn die Männer dann total knülle sind, dann ist es auch für mich nicht mehr so leicht, ungestört aufs Klo pullern zu gehen. Deswegen ist es besser, wenn man ein kleines Eckchen für sich hat.“

Fazit des Abends: Es hat sich für Dani doch mehr als gelohnt! „Am Ende des Tages bin ich auch ne ganz normale Frau, die auch mal irgendwie die Sau rauslassen will.“ (jhe)

