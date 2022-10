Daniela Katzenberger packt aus: Sie macht traurige Beichte: „Hat Narben hinterlassen“

Sie ist für ihre große Klappe bekannt und schaffte es, sich mit Charme und Ehrgeiz deutschlandweit einen Namen zu machen: Daniela Katzenberger.

Mittlerweile darf sich die kesse TV-Blondine auch Influencerin nennen, schließlich hat sie über 2 Millionen Instagram-Follower. Mit Geldproblemen kämpfen muss sie demnach nicht. Doch das war nicht immer so.

Jetzt packt Daniela Katzenberger öffentlich aus und verrät, wie schwer es war, damals mit ihrer Familie über die Runden zu kommen.

Daniela Katzenberger legt traurige Beichte ab

Als Daniela Katzenberger noch ein Kind war, lernte sie hautnah kennen, wie es ist, mit wenig Geld auskommen zu müssen. „Wir hatten einfach echt wenig Kohle. Ich bin mit dem Gefühl des ständigen Mangels groß geworden“, so Daniela gegenüber „Bild am Sonntag“. Ihre Mutter sei alleinerziehend gewesen und hätte drei Kinder versorgen müssen. Sie hätten alle in einer Sozialwohnung leben müssen und nicht immer Genug Geld für die Stromrechnung gehabt.

Kurzum: Das Luxusleben, das Daniela Katzenberger aktuell mit ihrem Mann Lucas Cordalis und ihrer Tochter Sophia in der Wahlheimat Mallorca führt, ist weit von ihrem alten Leben entfernt.

Daniela Katzenberger macht eine traurige Beichte über ihr Leben. Foto: IMAGO / Eibner

„Kinder haben ganz besondere Antennen für Stimmungen. Ich habe meine Mama oft nachts heimlich in der Küche weinen hören, wenn das Geld wieder knapp war. Das war hart und hat bis heute Narben in mir hinterlassen“, erzählt die 36-Jährige weiter.

Das alte Leben hat der TV-Star mittlerweile hinter sich gelassen. Doch Geld rausschleudern kommt für Daniela trotz beruflichem Erfolg immer noch nicht infrage.

