Daniela Katzenberger: Jetzt ist es offiziell – noch in diesem Jahr wird sie...

Was für eine tolle Nachricht von Daniela Katzenberger!

Die 33-Jährige hat schöne Neuigkeiten für ihre Fans. In ihrer Instagram-Story lässt Daniela Katzenberger die Bombe platzen.

Daniela Katzenberger lässt die Bombe platzen

„Ich hab vorhin was so Schönes erfahren, ich hab mich so gefreut“, beginnt Daniela Katzenberger die Botschaft an ihre Follower. Weiter will sie die Zuschauer nicht auf die Folter spannen und verrät: „Vor ein paar Wochen hab ich es euch schon mal erzählt, dass ich in diesem Jahr noch ein Buch rausbringe – zwei eigentlich.“

Und: Lange wird es nicht mehr dauern, bis das erste auf den Markt kommen wird. Einen genauen Erscheinungstermin kann Daniela Katzenberger zwar noch nicht nennen, aber schon „bald“ soll es so weit sein. „Ich gebe euch Bescheid, wann es veröffentlicht wird. Aber es ist bald da, da dürft ihr euch freuen“, verspricht der Reality-TV-Star.

Daniela Katzenberger hat tolle Nachrichten. Foto: Screenshot Instagram/Daniela Katzenberger

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geboren

Bekannt wurde sie durch diverse TV-Formate, unter anderem „Goodbye Deutschland“

Auch ihre Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jenny Frankhauser sind aus dem TV bekannt

2016 heiratete Daniela Katzenberger den Sänger Lucas Cordalis

Ein Jahr zuvor kam ihre gemeinsame Tochter Sophia zur Welt

Die Familie lebt auf Mallorca

Daniela Katzenberger: Deshalb schreibt sie Bücher

Auch worum es thematisch gehen wird, muss Daniela Katzenberger noch für sich behalten. Doch sie gibt bereits einen Ausblick, worauf sich die Leser freuen können. „Bei dem Buch bin ich mir sicher, dass sich viele darüber aufregen, weil sonst niemand was darüber sagt.“

Das sei auch der einzige Grund, weshalb die Mutter von Sophia (5) Bücher schreibe: „Weil ich alles reinschreiben kann, was ich sonst nicht sagen darf.“

Unter anderem einen Satz, den Daniela Katzenberger seit der Geburt ihrer Tochter fast täglich gedacht habe, sagt sie - der soll sogar der Titel des Buches werden. Wir sind schon gespannt! (cs)