Daniela Katzenberger will Tochter Sophia einschulen: Sie blamiert sich bis auf die Knochen

Kinder wie die Zeit vergeht. Bereits vier Jahre alt ist Sophia, die kleine Tochter von Daniela Katzenberger und Ehemann Lucas Cordalis. Ein Alter, in dem Kinder in Spanien eingeschult werden.

Und da Daniela Katzenberger und ihre Familie auf Mallorca leben, steht nun also auch bei Sophia die Schule an. Ein großer Schritt für das kleine Mädchen. Und auch für Mutter Daniela Katzenberger. Da muss eine Party organisiert, die richtige Schultüte ausgesucht und natürlich auch eine Schule gefunden werden. Viele Aufgaben für die 33-Jährige. Vor allem, wenn man ein entscheidendes Defizit hat. Die Sprache.

Daniela Katzenberger blamiert sich bei der Suche nach einer Schule

Wie die Zeit vergeht: Auf diesem Bild war Sophia noch etwas jünger. Foto: imago images

Klar, für die Vierjährige soll eine internationale Schule gefunden werden. Mit Englisch als Hauptsprache. Blöd nur, dass die kleine Sophia bald der Sprache mächtig sein wird, ihre Mutter jedoch eher nicht. „So this is the.... sorry my english is not the yellow of the egg“, stottert Daniela Katzenberger ein wenig unbeholfen, als sie der Rektorin eine Frage stellen will.

Klar, dass Lucas sein Lachen da nicht unterdrücken kann. Daniela kleinlaut: „Ich habe ja nicht so viel Ahnung von Sprachen. Ich beherrsche gerade so Deutsch.“

----------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Sie ist ein deutsches Model, Autorin, Reality-Show-Darstellerin und Sängerin

Bekannt wurde Daniela Katzenberger durch die VOX-Show „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“

Damals begleitete sie der Sender bei ihrem Versuch Playboy-Model zu werden

Mittlerweile ist sie mit Sänger Lucas Cordalis verheiratet

Das Paar hat eine eigene Sendung bei RTL2

---------------------

Zum Glück ist Ehemann Lucas dabei

Doch mit Hand, Fuß und Ehemann löst Daniela Katzenberger auch diese Situation. Fraglich jedoch, ob Sophia die Schule noch einmal besuchen wird. Zwar sei die Einrichtung insgesamt super, so die Katze. Allerdings sei vor der Schule eine riesige Straße. Und das ist ihr dann doch etwas gefährlich.

Ob die Familie doch noch eine Schule findet, die alle Ansprüche von Daniela Katzenberger erfüllt, siehst du am Mittwochabend um 20.15 Uhr bei „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ auf RTL ZWEI.