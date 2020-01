Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Unmissverständliche Botschaft – „Sind ...“

Sechs Jahre sind Daniela Katzenberger und Schlagerstar Lucas Cordalis schon ein Paar. Sechs Jahre, in denen der Reality-Star und der Musiker durch dick und dünn gingen. Es gab Freude, wie die Geburt der gemeinsamen Tochter Sophia. Es gab aber auch Leid, wie der Tod von Lucas' Vater Costa Cordalis im vergangenen Jahr.

Und es gab auch immer wieder Gerüchte, dass das Power-Paar kurz vor einer Trennung stehe. Es scheint aber, als wären diese völlig an den Haaren herbeigezogen.

Daniela Katzenberger: Differenzen mit Mann Lucas Cordalis

Klar, es gibt auch im Hause Katzenberger ab und an Differenzen. So gab Daniela Katzenberger offen zu, dass sie ab und an auch mal ihre Ruhe brauche. Dass sich das Paar dann auch zeitweise aus dem Weg gehe.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Sie ist ein deutsches Model, Autorin, Reality-Show-Darstellerin und Sängerin

Daniela Katzenberger ist seit dem 4. Juni 2016 mit Lucas Cordalis verheiratet

Das Paar hatte sich Anfang 2014 kennengelernt

Am 20. August 2015 kam in Worms ihre gemeinsame Tochter Sophia zur Welt

Der Verlobung im Oktober 2015 folgte die Trauung am 4. Juni 2016 auf dem Petersberg in Königswinter

Die Karriere von Daniela Katzenberger begann in der VOX-Sendung Auf und davon – Mein Auslandstagebuch

Dort versuchte sie, Playboy-Chef Hugh Heffner kennenzulernen

Auf seinem neusten Instagram-Bild zeigt die Katze dann aber auch wieder, wie eng die Familie ist. Sie teilte ein Foto von sich, ihrem Mann Lucas und Töchterchen Sophia. Arm in Arm sitzt die kleine Familie im Flieger.

Daniela Katzenberger: „Sind...“

Dazu schreibt Daniela: „Sind vorhin nach Berlin geflogen. Wünsche euch noch einen schönen Abend.“ Manchmal sind es halt die kleinen Gesten, die die größte Wirkung entfalten.