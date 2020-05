Daniela Katzenberger dreht Live-Video: Hätte sie nur Lucas vorher Bescheid gesagt

Absprache ist alles. Das musste nun auch Daniela Katzenberger am eigenen Leibe erfahren. Dann wäre ihr nämlich ein äußerst unangenehmes Erlebnis erspart geblieben.

Was war passiert? Daniela Katzenberger war bei Instagram live gegangen, erzählte ihren knapp zwei Millionen Followern, was gerade in ihrem Leben so los ist.

Daniela Katzenberger: Plötzlich ertönt ein irres Geräusch

Gerade als sie über das Homeschooling ihrer Tochter Sophia in der Corona-Zeit sprach, ertönte plötzlich ein lautes Geräusch aus dem Hintergrund.

---------------------------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 geboren

Aufgewachsen ist Daniela in Ludwigshafen

Sie hat eine Schwester: Jenny Frankhauser

2004 folgte eine Ausbildung zur Kosmetikerin

Danach kamen erste Aktaufnahmen u.a. für Bild und den D&W-Kalender

Seit 2009 spielt Daniela Katzenberger in diversen Reality-Formaten mit

2010 bekam sie eigene Soap: "Daniela Katzenberger - natürlich blond"

Mit Ehemann Lucas Cordalis hat sie eine Tochter namens Sophia.

-----------------------------------------

Es klang wie ein Schnauben. Ein Tröten vielleicht. Jedenfalls schreckte der Reality-Star zusammen. Rief ihrem Mann Lucas zu, was denn da los sei.

Des Rätsels Lösung

Der konnte das Rätsel glücklicherweise klären. So machte der Ehemann der Katzenberger gerade eine Nasenspülung, verursachte so das irre Geräusch.

+++ Daniela Katzenberger: Baby-News! Die Kultblondine wird ... +++

Eines, das Daniela Katzenberger gar nicht mal so toll findet. „Boah, ich hasse das, wenn er seine Nasenspülung macht. Ich habe das einmal probiert. Das ist wie beim Tauchen, wenn einem Wasser in den Schädel schießt. Ich gehe immer rückwärts raus, wenn er das macht.“

+++ Daniela Katzenberger am Boden zerstört – sie verkündet: „Mit Tränen...“ +++

Über Töchterchen Sophia erzählte Daniela Katzenberger dann nur noch, dass sie das Homeschooling sehr anstrengend finde. Nun ja, das geht wohl derzeit diversen Eltern so.