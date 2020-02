Daniela Katzenberger teilt Bild – Fans rasten aus: „Erwartest du jetzt ...“

Daniela Katzenberger ist immer für einen Spaß zu haben. Regelmäßig postet die Kult-Blondine auf ihrem Instagram-Account lustige Bilder, gerne auch mit ihrem Mann Lucas Corda und dem gemeinsamen Töchterchen Sophia (4).

Nun teilte die Auswanderin wieder ein Foto von sich und ihrem Ehemann. Lucas steht im gestreiften T-Shirt da, die Hände in den Hosentaschen. Lieb blickt er in die Kamera. Neben ihm: Daniela Katzenberger im Look der Sechzigerjahre. Sie trägt ein kariertes Hemd, knallrote Lippen, die Pose ähnelt der ihrer besseren Hälfte.

Daniela Katzenberger: „Der Schöne und das Biest“

Dazu schreibt die 33-Jährige: „Der Schöne und das Biest.“

Die Fans amüsieren sich köstlich über den Post.

Eine Auswahl an Kommentaren:

Ich würde sagen, 2 schöne und kein Biest

Suuupieee schaut ihr aus!!!

Hammer Foto, ihr seid so ein schönes Paar

Du wieder. Ihr seit so ein hübsches Paar

Ein Fan will aber auch wissen: „Erwartest du jetzt viele Widersprüche?“ Ein anderer stimmt der Katze zu. „Stimmt.“

+++ Meghan Markle und Prinz Harry: Nach Megxit – jetzt wollen sie ausgerechnet... +++

--------------

Das ist Daniela Katzenberger:

geboren am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein

2009 war sie in „Auf und davon - Mein Auslandstagebuch“ zu sehen

2010 bekam sie ihre eigene Reality-TV-Show „Natürlich blond“

seit 2014 ist sie mit Lucas Cordalis zusammen

im August 2015 kam ihre erste Tochter Sophia zur Welt

am 4. Juni 2016 fand die Hochzeit statt

die Familie lebt auf Mallorca

--------------

Weitere Themen:

„Bares für Rares“ (ZDF): Mann will Zeichnung verkaufen – Horst Lichter ist mehr als baff

Michael Wendler: Es ist offiziell bestätigt! Er und seine Laura Müller (19) haben es getan

Top-Themen des Tages:

DSDS-Hammer! Ausgerechnet ER kehrt jetzt zurück auf die große TV-Bühne

Verona Pooth teilt süßes Geheimnis: „Oh mein Gott!“ Bekommt die 51-Jährige etwa noch ein...?

--------------

Erst vor Kurzem überraschte Daniela Katzenberger mit einem Bild aus der Vergangenheit. Bei Social Media postete sie zwei Fotos - eines stammt aus dem Jahr 2004, das andere ist aktuell. Dabei fällt auf: Von der blonden Mähne, dem Markenzeichen der Katze, fehlt jede Spur! Und auch ein weiteres Detail fällt ins Auge. Hier mehr dazu>>> (cs)