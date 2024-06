Daniela Katzenberger: Jetzt teilt die Kult-Blondine neues Beauty-Geheimnis

Daniela Katzenberger ist eines der bekanntesten TV-Gesichter der deutschen Medienlandschaft. Durch Vox-Programme wie „Goodbye Deutschland“ oder „Natürlich Blond“ machte sie sich als Kult-Blondine einen Namen in der Fernsehwelt.

Auch vor Beauty-Eingriffen schreckt die Ehefrau von Lucas Cordalis bekanntlich nicht zurück. Jetzt lüftet sie ein neues Geheimnis rund um ihre Schönheitsbehandlungen.

Daniela Katzenberger unterzieht sich DIESEM Beauty-Eingriff

Momentan ist der Terminkalender von TV-Ikone Daniela Katzenberger wieder reichlich gefüllt. Denn neue Folgen ihrer RTL2-Doku-Soap werden in ihrer Wahlheimat Mallorca abgedreht. Doch Fans können das Leben der Kult-Blondine nicht nur im Fernsehen verfolgen. Stattliche 2,2 Millionen Fans nehmen am Privatleben des RTL2-Stars auf Instagram teil. Dort teilt die Ehefrau von Lucas Cordalis neben Fitness-Tipps und traumhaften Ausflügen auch mal das ein oder andere Beauty-Geheimnis.

Schließlich kennt man Daniela Katzenberger stets wie frisch aus dem Ei gepellt. So lässt sie jetzt bei ihren Beißerchen nachhelfen, um das perfekte Millionen-Dollar-Smile abliefern zu können.

Daniela Katzenberger zeigt sich verliebt – „Bald gerade Zähne“

In ihrer Instagram-Story präsentiert sich Katzenberger mit Zahnärztin Reem Jarmoukli, von der sie hin und weg zu sein scheint. „Lieb‘ sie“, schwärmt sie auf Social Media. Was genau die 37-Jährige korrigieren lässt, teilt die Kult-Blondine ihren Fans ebenfalls mit.

So sollen ihre Zähe mithilfe einer Korrektur-Schiene ausgebessert werden. „Sie sorgt dafür, dass ich bald ganz gerade Zähne habe“, verweist der RTL2-Star auf ihre Zahnärztin, versieht den Satz dabei mit einem Herzchen-Emoji.

Übrigens: In der Beauty-Klinik in Waldshut-Tiengen lässt sich Daniela Katzenberger nicht nur ihre Zähne richten. Bereits im Jahr 2021 hat sie sich in der Schönheitsklinik in Lörrach ihre Brüste machen lassen, vergangenen Sommer schon einmal ihre Beißer verschönert. Damals sagte sie noch: „Ich stehe in der Öffentlichkeit und da wird auf alles geachtet, vor allem auch auf die Zähne“. Mit dem korrigierten Gebiss strahlt der TV-Star in nächster Zeit wohl noch heller.