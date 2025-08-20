Daniela Katzenberger teilt Video aus dem Flieger – „Der arme Mann“

Daniela Katzenberger lebt ihren Traum: 2016 kehrte sie Deutschland den Rücken und zog mit Ehemann Lucas Cordalis sowie Tochter Sophia nach Mallorca. Sonne, Strand und ein Leben im Rampenlicht – für die „Katze“ Alltag. Doch wer denkt, dass sie deshalb nur luxuriös reist, liegt daneben.

Denn obwohl das Konto der TV-Blondine sicher gut gefüllt ist, fliegt sie mit ihrer Familie ganz bodenständig Economy. Das bekam jetzt vor allem einer zu spüren: Lucas Cordalis. In einem Video, das Daniela auf Instagram teilte, sieht man den Sänger im engen Sitz der Economy-Class. Die Knie stoßen an den Vordersitz, Lucas versucht es sich irgendwie bequem zu machen – vergeblich.

Lucas Cordalis hat sichtlich zu kämpfen

Auf Instagram teilt Daniela Katzenberger regelmäßig Einblicke aus ihrem Leben. Und so hält sie auch den Moment aus dem Flieger auf Video in ihrer Story fest.

Natürlich kommentiert Daniela die Szene gewohnt spitz, ihre Fans kennen den Humor der 38-Jährigen: „Gott, der arme Mann. Seine Frau ist ein Geizhals und hat die Flüge gebucht.“ Schließlich könnte die Katze genauso gut Business oder gar Privatjet fliegen, doch sie setzt lieber auf Bodenständigkeit. Und nebenbei verrät der TV-Star sogar, wo es hingeht.

Tochter von Daniela Katzenberger feiert Geburtstag

Während andere TV-Stars wie „Die Geissens“ das Jetset-Leben zelebrieren, zeigt Daniela mit ihrem Clip, dass man auch in der Holzklasse für Unterhaltung sorgen kann. Das Reiseziel tut sein Übriges: Es geht nach Brühl ins Phantasialand.

Grund dafür ist ein besonderer Anlass: Tochter Sophia feiert am 20. August ihren zehnten Geburtstag. Ein Jahrzehnt Katzenberger-Spross, das muss natürlich gebührend gefeiert werden.

Auch wenn Familie Katzenberger-Cordalis nun erstmal ausgelassen im Freizeitpark feiert, irgendwann steuern sie sicherlich wieder die Baleareninsel an. Und vielleicht sitzt Daniela Katzenberger beim nächsten Flug zurück nach Mallorca tatsächlich direkt in der Reihe neben einem.