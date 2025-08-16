30 Jahre später – Daniela Katzenberger kann es selbst kaum glauben

Kaum eine deutsche TV-Persönlichkeit versteht es so gut wie Daniela Katzenberger, über sich selbst zu lachen – und das seit mittlerweile über einem Jahrzehnt. Seit ihrem ersten Auftritt 2009 in der VOX-Doku „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“, als die damals 23-Jährige versuchte, sich bei Playboy-Gründer Hugh Hefner in der legendären Playboy-Mansion vorzustellen, ist die heute 38-Jährige aus der deutschen Reality-TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken.

Jetzt hat die Kultblondine wieder einen besonderen Moment mit ihren Fans geteilt, der sie echt staunen lässt.

Daniela Katzenberger teilt Throwback-Video

Die unverblümte Art von Daniela Katzenberger hat ihr heute eine treue Fangemeinde beschert. In einem neuen Instagram-Video nimmt die kesse Blondine ihre Follower nun mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Immer wieder lässt sie ihre Community an ihrem Leben teilhaben und dazu gehören auch Erinnerungen aus frühen Tagen. Das aktuelle Video ist ein echter Throwback: Es zeigt die spätere TV-Ikone als junges Mädchen auf einer Bühne, gemeinsam mit einer Tanzgruppe.

Selbstbewusst stellt sie sich in dem kurzen Clip vor: „Ich heiße Daniela Katzenberger.“ Dazu schreibt sie: „Hätte ich damals gewusst, wo ich 30 Jahre später stehen werde.“

Daniela Katzenberger steht noch immer im Rampenlicht

Im nächsten Schnitt springt das Video in die Gegenwart. Die heutige Reality-TV-Queen steht mit Kamerateam für ihre eigene Doku vor der Linse und wiederholt mit einem Lächeln: „Ich heiße Daniela Katzenberger – immer noch, für immer!“ Und ergänzt: „Ich bin jetzt auch bei Vox.“ Scheint ganz so, als könnte die Katze noch immer nicht ganz fassen, wie weit sie es mittlerweile geschafft hat.

„Kleines Mädchen, große Träume. Und immer noch: Daniela Katzenberger“, kommentiert die Kultblondine ihren Post.

Es ist nicht das erste Mal, dass die 38-Jährige solche Einblicke gibt. Immer wieder postet Daniela Katzenberger Fotos oder Videos aus ihrer Vergangenheit. Auch in Sachen Fitness lässt sie ihre Follower regelmäßig teilhaben, oft mit Vorher-Nachher-Bildern, die zeigen, wie viel Disziplin hinter ihrem heutigen Look steckt.