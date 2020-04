Daniela Katzenberger: Ehemann Lucas hat genug – „Irgendwann ist Schluss!“

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Das Reality-TV-Pärchen befindet sich bereits im verflixten siebten Jahr.

Glücklich sind die Eltern von Töchterchen Sophia (4) miteinander. Doch Lucas hat ein Problem. Nicht direkt mit seiner Frau Daniela Katzenberger. Sondern vielmehr mit ihren Klamotten. Deutlich wird das in der neuen Folge „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" (RTL2).

Daniela Katzenberger: Lucas verfolgt diesen Plan

Schlau wie der 52-Jährige ist, schenkt er seiner Herzensdame zum 33. Geburtstag dann das passende Geschenk. Eine gemeinsame Shoppingtour soll es werden. Dass die ganze Aktion vor allem auch ein Geschenk an Lucas selbst ist, weiß Daniela Katzenberger zunächst noch nicht.

Wirklich aussuchen darf sich die Katze nämlich nichts. Die Euphorie vom Anfang weicht ganz schnell der Ernüchterung. Denn Lucas will, dass sich seine Frau sexy Dessous aussucht. „Damit du nicht immer in diesem Schlabberlook rumläufst", erklärt der Sohn des verstorbenen Schlagersängers Costa Cordalis.

Die Katze kann das nicht nachvollziehen. „Wenn wir im Schlafzimmer sind, dann muss ich die da unten nicht schminken. Die sieht auch so gut aus. Da muss ich nur rasieren", erklärt sie.

----------

Weitere Themen aus der Promi-Welt:

Florian Silbereisen spricht über neue Liebe – „Habe nicht vor..."

Michael Wendler lässt Bombe platzen und schockt Freundin Laura – „Ich war...“

Top-News des Tages:

„Bares für Rares“: Schock für Händlerin Susanne Steiger! Polizei holt sie aus dem Bett

Markus Lanz: Frank Thelen platzt wegen Kritik an Corona-App der Kragen – „Dumme Unwissenheit“

----------

Daniela und Lucas: „Irgendwann ist auch mal Schluss"

Lucas lässt sich davon nicht beirren. „Oma-Kram" und Schlafanzüge will er ab sofort nicht mehr an seiner Frau sehen. Er will sehen, was er sich da geangelt hat.

„Ich möchte das Gefühl haben, dass meine Frau auch für mich mal was Schönes anzieht", rechtfertigt Lucas seinen teuflischen Plan. „Man muss auch sein eigenes Auge mal wieder verwöhnen und nicht nur seine verrazte Frau auf der Couch erleben jeden Tag."

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Dessous-Shop. Foto: RTL 2

+++ Daniela Katzenberger mit traurigem Geständnis – „Ich habe...“ +++

Um pure Erotik gehe es ihm dabei gar nicht. „Es geht um diese ausgeleierten Zirkuszelte. Irgendwann ist auch mal Schluss." Deutliche Worte vom Sänger. Immerhin: Am Ende sind beide zufrieden. Sowohl die Mickey-Mouse-Hose als auch die Leo-Dessous dürfen mit nach Hause. (cs)

„Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" läuft mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2.