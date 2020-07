Daniela Katzenberger: Trauriges Geständnis über Kinderwunsch mit Lucas – „Wir haben es...“

Daniela Katzenberger hat schon mehrfach öffentlich über ihren Kinderwunsch gesprochen.

Sie und ihr Mann Lucas Cordalis haben bereits eine Tochter. Doch Daniela Katzenberger wollte noch ein Kind – bis jetzt jedenfalls.

Daniela Katzenberger und das Warten auf Kind zwei

Zu Beginn der Doku-Reihe „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ hatte Daniela Katzenberger ganz offen über ihren Kinderwunsch gesprochen. Die 33-Jährige hätte gerne Nachwuchs.

Dieser Wunsch ist in der letzten Zeit nun aber verflogen. In der „BamS“ erklärt sie: „Wir haben es eine ganze Zeit lang drauf angelegt. Mit Sex nach Terminplan und so. Aber es hat bislang nicht geklappt.“

-----------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geboren

Bekannt wurde sie durch diverse TV-Formate, unter anderem „Goodbye Deutschland“

Auch ihre Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jenny Frankhauser sind aus dem TV bekannt

2016 heiratete Daniela Katzenberger den Sänger Lucas Cordalis

Ein Jahr zuvor kam ihre gemeinsame Tochter Sophia zur Welt

Die Familie lebt auf Mallorca

-----------------------

„Und dadurch, dass ich es in der Öffentlichkeit erzählt habe, haben die Leute natürlich drauf gewartet, dass es bald wieder passiert – und damit wurde auch der Druck auf mich immer größer. Tja, und irgendwann hab ich dann gesagt: Ich will vielleicht gar kein zweites Kind mehr“, sagt Daniela Katzenberger.

Daniela Kaztenberger spricht über den Kinderwunsch mit ihrem Lucas. Foto: imago images/Eibner

Daniela Katzenberg: „Ich scheine alles falsch zu machen, wenn ...“

Das Leben auf Mallorca mit den ganzen „Über-Muttis“ ist für Daniela Katzenberger nicht einfach. „Auf Mallorca ist es auch noch so, dass der Kreis der deutschen Frauen schon aus einigen sehr speziellen Mamas besteht“, sagt die „Katze“. „Ich scheine alles falsch zu machen, wenn es nach den Über-Muttis da draußen geht.“

-----------------------

Mehr zu Daniela Katzenberger:

Daniela Katzenberger: Jetzt ist es offiziell – noch in diesem Jahr wird sie...

Daniela Katzenberger geht drastischen Schritt – die Kultblondine hat...

Daniela Katzenberger teilt sexy Bild – Fans haben nur Augen für....

-----------------------

Daniela Katzenberger hat aber gelernt, sich nicht davon beeinflussen zu lassen. Die Hauptsache für die 33-Jährige ist: „Sophia ist glücklich und gesund!“ Ihr Selbstvertrauen ist mit dem Erfolg in den letzten Jahren stark gewachsen, sie hat ein dickes Fell. (fs)