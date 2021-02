Daniela Katzenberger ins Dschungelcamp? TV-Star: „Dann werde ich richtig ekelhaft!“

Daniela Katzenberger im Dschungelcamp. Diese Vorstellung ist schon irgendwie spannend!

Bisher war die Familie des TV-Stars ja schon reichlich in der Show vertreten. Doch für Daniela Katzenberger kam eine Teilnahme bislang nicht in Frage. Auf Instagram erzählt die Katze nun, ob sich dies in Zukunft ändern könnte.

Daniela Katzenberger: Ehemann Lucas verkündet Dschungelcamp Teilnahme

Bereits Mutter und Schwester von Daniela Katzenberger nahmen an der TV-Show teil. Ihre Schwester Jenny Frankhauser brachte damals sogar die Gewinner-Krone mit nach Hause.

Jetzt entscheidet sich auch Katzenbergers Ehemann Lucas Cordalis für die Teilnahme am Dschungelcamp und zieht im Januar 2022 in die Show ein.

Dabei will er in die Fußstapfen seines verstorbenen Vaters Costa Cordalis treten. Denn auch dieser gewann bereits im Jahr 2004 die Dschungel-Krone.

Daniela Katzenberger mit Ehemann Lucas Cordalis: Ihr Gatte wird nächstes Jahr das Dschungel-Camp besuchen. Foto: IMAGO / Future Image

Ein Frage wird Daniela Katzenberger deshalb gerade JETZT ziemlich häufig gestellt: Dürfen sich ihre Fans wohl nun auch auf eine Dschungelcamp-Teilnahme der 34-Jährigen freuen?

Daniela Katzenberger gibt diesbezüglich nun ein interessantes Statement auf Instagram.

----------------------------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Musiker Lucas Cordalis verheiratet

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

----------------------------------------

„Also ich sag's euch ganz ehrlich – im Moment schließe ich es aus. Aber man weiß ja nie – vielleicht kriege ich irgendwann auch Bock drauf“, berichtet Katzenberger in ihrer Story.

Daniela Katzenberger: Das hielt sie bisher von einer Teilnahme ab

Über die Teilnahme ihres Gatten freut sich die Katze jedenfalls sehr. „Lucas ist ein absoluter Teamplayer und er ekelt sich vor nichts“, lobt die Daniela Katzenberger ihren Ehemann.

Klingt so, als könnte sich Lucas Cordalis im Dschungel-Camp gut durchschlagen. Dem TV-Star hingegen, würde eine Teilnahme besonders aus einem Grund sehr schwerfallen: Mit Hunger kann sie gar nicht umgehen.

„Wenn ich nichts zu futtern kriege, werde ich richtig ekelhaft. Ich würde mit jedem Stress kriegen“, befürchtet die 34-jährige Mutter.

----------------------------------------

----------------------------------------

Somit habe sie riesigen Respekt vor jedem Teilnehmer der Show und stellt letztendlich aber fest: „Vielleicht ist das Ganze doch kein Format für mich“. Es bleibt also spannend.

Die Katze im Dschungel-Camp? Wenn man bedenkt, mit welchen Ausreden Daniela Katzenberger sich sogar vor dem Fitnessstudio drückt – da könnte es im Dschungel doch ziemlich eng für den TV-Star werden. (mkx)