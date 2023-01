Daniela Katzenberger: Ehemann Lucas verliert im TV die Beherrschung – ist ihre Ehe der Grund?

Für Lucas Cordalis sieht es gerade gar nicht gut aus. Nach dem Bolognese-Gate spricht ganz Deutschland über den Ausraster des Dschungel-Prinzen. Der Sohn von Costa Cordalis (†75) und Ehemann von Daniela Katzenberger hat sich in einen üblen Streit verwickelt – und das vor laufender Kamera.

In der Öffentlichkeit wird nun über das Verhalten von Lucas Cordalis diskutiert. So mancher behauptet sogar, dass sich der Dschungelcamp-Kandidat nur deshalb so daneben benehme, weil es in seiner Ehe mit Daniela Katzenberger kriseln würde. Die nimmt ihren Liebsten jedoch weiterhin in Schutz (Mehr dazu hier).

Daniela Katzenbergers Mann Lucas sorgt im Dschungelcamp für Eklat

Nach Tag 14 im Dschungelcamp spaltet sich die Zuschauerschaft von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in zwei Lager. Die einen sind davon überzeugt, dass Lucas Cordalis seine Chance auf den Dschungelthron verspielt hat, während die anderen bezeugen, dass sie genauso gehandelt hätten. Fakt ist: So richtig sympathisch ist der 55-Jährige in der Folge am Donnerstag (26. Januar) nicht herübergekommen.

Um Konflikte mit den anderen Kandidaten zu verhindern, behält Lucas seine Gedanken lieber für sich, wie er Gigi Birofio und Papis Loveday nach einer gemeinsamen Prüfung erklärt: „In einem Team verliert man gemeinsam, in einem Team gewinnt man gemeinsam. Wenn ihr jetzt so anfangt, dann kann ich auch tausend Sachen sagen. Ich möchte mir das ersparen.“ Dass er diesen Satz gesagt hat, traut sich Lucas jedoch später nicht mehr vor der versammelten Mannschaft zuzugeben. Stattdessen lässt er es so aussehen, als hätten Gigi und Papis ihn ausgegrenzt, weil sie wegen ihm nicht alle Sterne in der Prüfung gewonnen haben.

Schwere Vorwürfe: Ist Lucas Cordalis unglücklich mit Daniela Katzenberger?

Um sich zu erklären, vergleicht Lucas Cordalis das Zusammenleben im Camp mit einer Beziehung: „Wie auch in einer Beziehung gibt es manchmal Dinge, die einen am Partner stören, und solange sie akzeptabel sind, kann man auch darüber hinwegsehen – und muss es sogar.“ Ob er damit seine Eigene meint? Das lässt der Musiker offen. Gigi betont jedoch: „Aber das wäre eine unglückliche Beziehung.“ Eine Partnerschaft, in der man Probleme nicht anspricht, sei für ihn wie in einer Lüge zu leben.

Auch in der anschließenden Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach“ wird heiß über die Aussagen von Lucas Cordalis diskutiert. Ex-Dschungelcamperin Natascha Ochsenknecht ist sich sicher, dass der 55-Jährige in seiner Ehe mit Daniela Katzenberger häufiger zurückstecken muss als gedacht. „Da liegen so viele Sachen quer bei dem. Wenn man auf einmal eine Beziehung, die damit gar nichts zu tun hat, mit reinwirft und das sagt…“, erklärt das Model. Und weiter: „Mir kam der auch auf einmal so traurig vor, der ist richtig in sich zusammengefallen.“