Daniela Katzenberger: Ehemann Lucas Cordalis lässt Bombe platzen – er ist der Erste

Das gab es noch nie! So früh würde wohl noch nie ein Kandidat für das kommende „Dschungelcamp“ bestätigt. Und es ist niemand Geringeres als der Mann von Daniela Katzenberger. Der Sohn des ehemaligen Dschungelkönigs Costa Cordalis. Es ist Lucas Cordalis.

Das gab der Gatte von Daniela Katzenberger am Mittwochabend in der „Dschungelshow“ bekannt.

Daniela Katzenberger: Ihr Mann Lucas Cordalis geht ins Dschungelcamp

Bislang habe er jede Anfrage verstreichen lassen, so Lucas Cordalis bei RTL. Aus Respekt vor seinem leider schon verstorbenen Vater. Ein Dschungelkönig in der Familie würde schließlich ausreichen. Doch nun will er es seinem Vater – 18 Jahre nach dessen glorreichen „Dschungelcamp“-Triumph – gleichtun.

Die Bilder von damals, so Lucas, würden ihn heute noch immer sehr bewegen. „Das ist natürlich sehr emotional, meinen Vater da zu sehen“, erklärt er bei RTL.

Nach der Verkündung sei ihm „ein Stein vom Herzen“ gefallen, so Cordalis überglücklich . Das Geheimnis so lange für sich zu behalten, sei nicht leicht gewesen.

Anfragen aus Respekt gegenüber dem Vater abgelehnt

Über eine Teilnahme des Ehemannes von Daniela Katzenberger war eigentlich schon in diesem Jahr spekuliert worden. Doch bekanntlich wurde die Show wegen des Coronavirus' ausgesetzt.

RTL zeigt dafür seit einigen Tagen die „Dschungelshow“ bei der mehr oder weniger prominente TV-Darsteller um das Ticket für das „Dschungelcamp 2022“ kämpfen. Wir dürfen also gespannt sein. In wenigen Tagen sind dann schon zwei Kandidaten für den Dschungel 2022 bekannt.

Lucas Cordalis zieht 2022 ins Dschungelcamp. Foto: IMAGO / Future Image

Der, so hofft es RTL und so hoffen es wohl auch die Zuschauer, dann wieder unter regulären Bedingungen in Australien stattfinden kann.

Daniela Katzenberger sagte bislang noch nichts zu dem Thema. Sie teilte am Abend lediglich ein Video auf ihrem Instagram-Kanal, das sie dabei zeigt, wie sie ihrem Mann beim Auftritt in der „Dschungelshow“ zusieht.

