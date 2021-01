Daniela Katzenberger: Lucas Cordalis lässt Bombe platzen – jetzt darf's jeder wissen

So früh würde wohl noch nie ein Kandidat für das kommende „Dschungelcamp“ bestätigt. Und es ist niemand Geringeres als der Mann von Daniela Katzenberger. Der Sohn des ehemaligen Dschungelkönigs Costa Cordalis. Es ist Lucas Cordalis.

Das gab der Gatte von Daniela Katzenberger am Mittwochabend in der „Dschungelshow“ bekannt.

Daniela Katzenberger: Ihr Mann geht ins Dschungelcamp

Bislang habe er jede Anfrage verstreichen lassen, so Lucas Cordalis bei RTL. Aus Respekt vor seinem leider schon verstorbenen Vater. Ein Dschungelkönig in der Familie würde schließlich ausreichen. Doch nun will er es seinem Vater – 18 Jahre nach dessen glorreichen „Dschungelcamp“-Triumph – gleichtun.

Die Bilder von damals, so Lucas, würden ihn heute noch immer sehr bewegen. „Das ist natürlich sehr emotional, meinen Vater da zu sehen“, erklärt er bei RTL.

Anfragen aus Respekt gegenüber dem Vater abgelehnt

Über eine Teilnahme des Ehemannes von Daniela Katzenberger war eigentlich schon in diesem Jahr spekuliert worden. Doch bekanntlich wurde die Show wegen des Coronavirus' ausgesetzt.

RTL zeigt dafür seit einigen Tagen die „Dschungelshow“ bei der mehr oder weniger prominente TV-Darsteller um das Ticket für das „Dschungelcamp 2022“ kämpfen. Wir dürfen also gespannt sein. In wenigen Tagen sind dann schon zwei Kandidaten für den Dschungel 2022 bekannt.

Der, so hofft es RTL und so hoffen es wohl auch die Zuschauer, dann wieder unter regulären Bedingungen in Australien stattfinden kann.

Daniela Katzenberger sagte bislang noch nichts zu dem Thema. Sie teilte am Abend lediglich ein Video auf ihrem Instagram-Kanal, das sie dabei zeigt, wie sie ihrem Mann beim Auftritt in der „Dschungelshow“ zusieht.

Die übrigens mit einem Knall gestartet war. So musste ein Kandidat die Show verlassen, bevor es richtig losging. Das steckte dahinter.