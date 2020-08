Daniela Katzenberger lässt die Bombe platzen – sie gesteht: „Die meisten können sich nicht vorstellen, dass..“

Fans von Daniela Katzenberger können endlich aufatmen: Die Katze meldet sich nach zwei Wochen Instagram-Funkstille wieder zurück – und offenbart gleichzeitig den traurigen Grund für ihre Abstinenz.

Daniela Katzenberger macht offenes Geständnis

TV-Star Daniela Katzenberger hat sich vor knapp zwei Wochen abrupt aus Instagram abgemeldet, eine „Betriebspause“ angekündigt.

Jetzt ist die Katze zurück und erzählt, wie dringend sie diese Pause wirklich hatte.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geboren

Bekannt wurde sie durch diverse TV-Formate, unter anderem „Goodbye Deutschland“

Auch ihre Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jenny Frankhauser sind aus dem TV bekannt

2016 heiratete Daniela Katzenberger den Sänger Lucas Cordalis

Ein Jahr zuvor kam ihre gemeinsame Tochter Sophia zur Welt

Die Familie lebt auf Mallorca

Sowohl mit einem Foto bei Instagram, als auch in ihrer Story meldet sich die Frau von Lucas Cordalis bei den Fans. „Ich hab euch echt vermisst. Ich kann euch hiermit sagen, dass meine Insta-Pause offiziell beendet ist“, beginnt Daniela Katzenberger ihr Geständnis.

Sie habe aus einem bestimmten, „harmlosen“ Grund die Pause genommen. „So harmlos, dass es sich die meisten gar nicht vorstellen können, dass es nur deswegen ist.“

Daniela Katzenberger: DAS war der Grund für die Instagram-Pause

So wollte sich die Mutter von Sophia Cordalis einfach mal Zeit nehmen, um ihren „ganzen privaten Scheiß zu erledigen, der so die letzten anderthalb zwei Jahre komplett liegen geblieben ist.“ Denn: „Ich hatte das Gefühl, ich hinke so ein bisschen meinem Leben hinterher und kriege die Sachen nicht gebacken“, gibt Daniela Katzenberger offen zu.

Und deshalb habe die Kult-Blondine alles aus dem Weg geräumt, das sie ablenkt. „Ich liebe ja Instagram, aber es ist ein brutaler Zeitfresser. Bei mir waren es teilweise zwei bis drei Stunden am Tag.“ Sie hat die App sogar von ihrem Handy geschmissen.

Medienprofis: Daniela Katzenberger mit Ehemann Lucas Cordalis und Tocher Sophia. Foto: imago images/Future Image

Auch fiese Kommentare haben ihr mehr zu schaffen gemacht als sonst: „Wenn dir dann Leute zum 1000. Mal schreiben, 'bitte, lass dir deine widerwärtigen Zähne machen' oder, 'wenn ich so fett wäre wie du, würde ich mich umbringen'... Wenn das in so einer Phase passiert, wo man so ein bisschen ausgepowert ist oder Zeit für sich braucht, besteht so ein bisschen die Gefahr, dass man sich das mehr zu Herzen nimmt als normalerweise“, erklärt sie ihre Gefühlswelt der letzten Wochen.

Doch jetzt hat Daniela Katzenberger den Kopf wieder frei, fühle sich als hätte sie „einen Riesen-Furz rausgelassen“ – und hat wieder richtig Bock auf Instragram und die Interaktion mit ihren Followern. (kv)