Daniela Katzenberger über Mutter Iris: „Hat sich nicht immer im Griff“

Im Gespräch mit der Schweizer Zeitschrift „Blick“ wurde die 39-Jährige darauf angesprochen, wie sie mit öffentlichen Familienstreitigkeiten umgeht. Ihre Antwort: „Zoff gibt es überall, nur bei uns kriegt es halt jeder mit.“ Auch wenn es keine leichte Situation sei, gesteht Katzenberger: „Aber davon leben wir ja auch. Wir sind alle sehr emotional und haben ein öffentliches Leben.“

Daniela Katzenberger spricht offen über Familienprobleme

Neben der Katze kennt auch Lucas Cordalis seine Schwiegermutter inzwischen sehr gut. Er betonte im Interview: „Wenn man sich so aus dem Fenster lehnt, wie es meine Schwiegermutter manchmal macht, macht man sich angreifbar. Und das macht uns natürlich auch Sorgen.“

+++ Daniela Katzenberger macht die Wiesn unsicher – „Dicke Brezel, ordentlich Busen“ +++

Nach ihren TV-Auftritten prasseln oft heftige Reaktionen auf Iris Klein ein, „wie eine Lawine“, erklärt Cordalis. Doch die 58-Jährige lasse sich davon nicht unterkriegen und beeindrucke mit einem „dicken Fell“.

Daniela Katzenberger wird deutlich

Iris Klein sorgt regelmäßig für Schlagzeilen – ob im Dschungelcamp oder „Promi Big Brother“. Daniela Katzenberger beschreibt das Wesen ihrer Mutter: „Meine Mutter ist sehr emotional. Und die Öffentlichkeit sollte man mit Vorsicht genießen, sie ist wie eine heiße Herdplatte. Man kann sie antippen, aber nicht die ganze Hand drauflegen.“

+++ 39 Jahre Daniela Katzenberger – alte Fotos zeigen ihre irre Verwandlung +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Trotz jahrelanger Erfahrung habe Iris Klein oft Schwierigkeiten, sich selbst im Zaum zu halten. „Nach so vielen Jahren muss ich sagen, meine Mutter hat sich noch nicht immer im Griff. Gerade in Beziehungsthemen lässt sie sich leicht triggern und provozieren. Das macht sie auch zur guten Zielscheibe für Trittbrettfahrer, die schnell Presse brauchen“, erklärt Katzenberger.