Daniela Katzenberger: DAS ist ihr Highlight an Weihnachten – „Ich freue mich schon im Januar“

Für viele Menschen wird das Weihnachtsfest 2020 anders als gewohnt sein. Doch es gibt Traditionen, die einfach nicht gebrochen werden dürfen, wie Daniela Katzenberger klarstellt.

In einer Fragerunde verrät Daniela Katzenberger, was bei ihr an Weihnachten auf gar keinen Fall fehlen darf.

Daniela Katzenberger schwärmt von Iris Kleins Kochkünsten

Es gibt doch nichts Schöneres als nach Hause zu kommen und Muttis Essen serviert zu bekommen. Das sieht auch Daniela Katzenberger so und freut sich deshalb schon das ganze Jahr lang auf das leckere Essen aus Mamas Küche.

Als ein Fan sie bei Instagram nach ihrem Lieblingsessen an Heiligabend fragt, antwortet die Katze: „Meine Mutter macht immer einen riesigen Truthahn mit Knödeln und Rotkraut. Mein Gott, ich freue mich schon im Januar immer auf das Essen an Weihnachten.“

Daniela Katzenberger mit ihrer Mutter Iris Klein. Foto: picture alliance/dpa

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Musiker Lucas Cordalis verheiratet

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Daniela Katzenberger feiert Weihnachten auf Mallorca

„Sie ist die beste Köchin“, behauptet Daniela Katzenberger von ihrer Mutter. Ein Weihnachtsfest ohne Iris Klein kommt für den TV-Star definitiv nicht infrage. Es ist also davon auszugehen, dass Daniela gemeinsam mit Ehemann Lucas Cordalis, Töchterchen Sophia, Mama Iris und deren Ehemann Peter Klein an Weihnachten zusammensitzen wird.

Die Katze wohnt mit ihrer Familie seit einigen Jahren auf der Baleareninsel Mallorca. Dort lebt auch Lucas' Mutter Ingrid Cordalis.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis leben seit 2016 mit ihrer Tochter auf Mallorca. Foto: picture alliance/dpa

Für Daniela Katzenberger bedeutet dies, dass sie theoretisch auch im Dezember noch in den Pool hüpfen kann, wie sie bei Instagram beweist.

Doch die Badesaison scheint auch für die Auswanderin vorbei zu sein. Stattdessen genießt sie es, endlich den Weihnachtsklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ sehen zu können. „Das erste Mal dieses Jahr, dass ich es schaffe, den Film zu schauen“, heißt es in Danielas Instagram-Story am Donnerstag.