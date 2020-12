Daniela Katzenberger filmt sich in der Badewanne und gibt private Einblicke

Nach einem stressigen Tag voller Aufgaben im Haushalt gönnt sich Daniela Katzenberger eine kleine Auszeit in der Badewanne.

Doch auch das möchte der Reality-Star seinen Fans nicht vorenthalten. Stattdessen teilt Daniela Katzenberger private Einblicke in ihre Badesession.

Daniela Katzenberger nimmt Fans mit in die Badewanne

TV-Star Daniela Katzenberger ist es gewohnt, ständig von der Kamera begleitet zu werden. In den Vox-Doku-Soaps „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ sowie „Goodbye Deutschland“ wurde die Blondine zur Berühmtheit.

Offenbar kann Daniela auch schon gar nicht mehr ohne Kameras, denn am Montag filmt sie sich sogar in der Badewanne, um mit ihren Fans in Kontakt zu bleiben.

---------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Musiker Lucas Cordalis verheiratet

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

---------------------

Daniela Katzenberger: Das schaut sie sich in der Wanne an

Zunächst präsentiert Daniela Katzenberger ihre eigene kleine Wohlfühloase. „Mein Gott, was bin ich selig“, heißt es in der Instagram-Story der Katze. Während die 34-Jährige mit ihren Füßen im Schaumbad planscht, schwenkt sie die Kamera auf ein Regal an der Wand.

Dort hat sich Daniela Katzenberger ihr Handy aufgestellt und schaut sich dabei die Kultserie „Sex and the City“ an. Ein absolutes Highlight für die Auswanderin.

Daniela Katzenberger ist ein großer Fan der Kultserie „Sex and the City“. Foto: picture alliance/dpa

---------------------

---------------------

„Liebt ihr die Serie auch so wie ich?“, will Daniela Katzenberger von ihren Followern wissen. Auch 16 Jahre nach dem Ende der Serie möchte sie nicht auf das Drama rund um Carrie, Samantha & Co. verzichten. „Old but gold (dt.: „alt, aber immer noch Gold“)“, kommentiert die Blondine den TV-Hit in ihrer Insta-Story.

Seit vier Jahren sind Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger verheiratet. Foto: picture alliance/dpa

Doch wer ein aufmerksamer Zuschauer von Daniela Katzenbergers Instagram-Stories ist, bekommt noch viel mehr mit. Dort hat der Fernsehstar auch verraten, was Ehemann Lucas Cordalis heimlich im Bett macht.