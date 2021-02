Daniela Katzenberger: Als sie DAS in der Drogerie sieht, ergreift die Katze beinah die Flucht

Ein gewöhnlicher Besuch in der Drogerie entpuppt sich für Daniela Katzenberger als wahrer Albtraum.

Auf diesen Anblick hätte der TV-Star lieber verzichtet: Ausgerechnet beim Einkaufen wird Daniela Katzenberger mit einer ihrer größten Ängste konfrontiert.

Daniela Katzenberger fühlt sich beim Einkaufen wie im Horrorfilm

Ihre Fans wissen längst Bescheid: Daniela Katzenberger fürchtet sich vor gruseligen Puppen. Und die müssen noch nicht mal gefährlich aussehen. Eine unscheinbare Babypuppe jagt der Katze bereits einen Schrecken ein.

So auch, als sich die Auswanderin auf den Weg in eine Drogerie macht. Nichtsahnend betritt sie das Geschäft und wird wenige Minuten später böse erschreckt.

Diese Puppe jagt Daniela Katzenberger einen riesigen Schrecken ein. Foto: Instagram/danielakatzenberger

Eine Spielzeugpuppe lässt Daniela Katzenberger das Blut in den Adern gefrieren. „Ich kriege langsam echt 'ne Puppen-Phobie“, gesteht sie in ihrer Instagram-Story. Bei diesem Anblick wäre sie wohl am liebsten weggerannt.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Musiker Lucas Cordalis verheiratet

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Daniela Katzenberger durfte bereits Babypuppe einkleiden

Das Ironische daran? Daniela Katzenberger höchstpersönlich hat im Jahr 2018 mit dem Hersteller einer beliebten Babypuppe zusammengearbeitet. Für die sogenannte „Baby Annabell“ durfte die Entertainerin damals ein eigenes Outfit designen.

Und als stolze Mama einer fünfjährigen Tochter trifft Daniela sicherlich auch in ihren eigenen vier Wänden auf die ein oder andere Puppe. Aber zum Glück der 34-Jährigen scheint Töchterchen Sophia eher ein Fan von „Barbie“ statt Babys zu sein.

In der Spielzeugbranche hat man sich übrigens schon Gedanken über die nächste Neuheit gemacht – und die würde vor allem Royals-Fans erfreuen.