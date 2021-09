Daniela Katzenberger: Rätsel um Video – jetzt beichtet sie DAS

Da dürften einige Fans sich sicherlich verwundert die Augen gerieben haben, als sie am Samstag die Instagram-Stories von Daniela Katzenberger geschaut haben.

So sah man die 34-Jährige am Freitagabend in ihren Stories noch in einer deutschen Discothek abdancen. Am Samstagmorgen wachte sie dann bei einer Freundin in Deutschland auf. Kurze Zeit später jedoch stellte Daniela Katzenberger in ihre Wohnung auf Mallorca neue Klamotten vor. Was war denn da los?

Daniela Katzenberger: Rätsel um ihr Video

In ihrer Story löst Daniela das Rätsel auf. Eigentlich wollte sie nämlich die Kleidung, die sie ihren Fans vorstellen sollte, mit nach Deutschland nehmen. Doch da stellte sich die Frage nach dem Gepäck.

----------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Bei Instagram und Facebook hat sie Millionen Follower

----------------

Daniela Katzenberger beichtet ihren Followern das. Foto: IMAGO / Future Image

„Ich habe gedacht, ich schleppe sie mit. Aber dann habe ich gesehen, nur acht Kilo im Handgepäckkoffer und dann muss ich mich ja auch noch schminken und ein paar Mal umziehen und ich bleibe ja auch ein paar Tage. Deswegen mache ich das hier. Hier habe ich alles da. Und deswegen hier“, erklärt Daniela Katzenberger in einem Video, das sie vorab auf Mallorca gedreht und erst später online gestellt hat.

Daniela Katzenberger: „Ich habe die Story schon mal vorgedreht“

Oder wie sie es auch noch ein weiteres Mal bei Instagram erklärt: „Ich habe die Story schon mal vorgedreht, weil ich nicht so viel nach Deutschland mitschleppen wollte.“ Ganz schön clever. Und ihre Fans werden es ihr sicherlich verzeihen.

---------------

Weitere News zu Daniela Katzenberger:

--------------------

Was war denn da los? Daniela Katzenberger schreibt, sie traurig. Doch welche Laus ist ihr über die Leber gelaufen.