Daniela Katzenberger über irren Sex-Unfall: „Interessant, was Menschen mit Obst und Gemüse machen“

Huch, so versaut ging es bei Daniela Katzenberger aber schon lange nicht mehr zu. Dabei begann alles noch ganz harmlos.

Harmlos ja, aber auch ein bisschen eklig. Das muss man wohl sagen, bevor man die neuesten Erlebnisse der Daniela Katzenberger schildert. Also: Vorsicht.

Daniela Katzenberger: DIESE Doku ist nichts für schwache Mägen

Wie die meisten bereits wissen dürften: Daniela Katzenberger ist eine begeisterte Fernsehguckerin. Erst vor einigen Wochen machte die Kult-Blondine klar, dass bei ihr der abendliche „GZSZ“-Genuss über alles geht (Hier kannst du die witzige Geschichte nachlesen).

Doch nun verrät die Katze auch noch, dass sie ein riesiger Fan der Dokus des Senders „TLC“ sei, auch wenn diese manchmal eklig oder auch verstörend seien.

So zeigt Daniela in ihrer Story Ausschnitte aus einer „TLC“-Doku, die sich mit der Entfernung von Fußnägeln beschäftigte. In Nahaufnahme sieht der Zuschauer, wie ein Fußnagel medizinisch entfernt wird. Keine schönen Bilder, muss man sagen.

Daniela Katzenberger: „Ach du scheiße, oh du lieber Gott“

Das sah auch Daniela Katzenberger wohl so. „Ach du scheiße, oh du lieber Gott“ hört man immer wieder im Hintergrund, während mit einer Pinzette die Nagelreste aus dem Fleisch gekratzt werden.

Doch damit nicht genug. Denn Daniela Katzenberger ist hart gesotten. „Ey, das läuft ganz normal im Fernsehen“, wirkt die Katze erst erstaunt und outet sich dann als Fan.

----------------------------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Musiker Lucas Cordalis verheiratet

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

----------------------------------------

„Es gibt einfach so krasse Sendungen auf dem Kanal. Da gibt's auch 'Pimple Popper'. Kennt ihr das? 'Pimple Popper' nennt sich das. Da beschäftigt sich eine Ärztin damit, irgendwelche Pickel, also nicht nur so kleine Mitesser, sondern so richtige Monster-Pickel auszudrücken. Und die Fortsetzung davon ist der Fußdoktor, der macht nichts anderes, als Hühneraugen und Hornhaut abzukratzen. Richtig krasse Fälle“, schwärmt die 34-Jährige.

Daniela Katzenberger: Dieser Sex-Unfall blieb ihr in Erinnerung

Doch es wird noch heftiger. So berichtet Daniela noch von einem Sex-Unfall, den sie ebenfalls bei „TLC“ gesehen habe.

----------------------------------------

Mehr zu Daniela Katzenberger:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

„Da gibt es jetzt so eine neue Sendung, da geht es um Sex-Unfälle. Da haben sie einer Frau letztens rektal eine Zucchini rausoperiert. Es ist sehr interessant, was Menschen mit Obst und Gemüse machen“, lacht Daniela Katzenberger. Ob die Frau aus der Sendung das auch so lustig fand, darf jedoch angezweifelt werden.

Huch, was ist denn da schiefgegangen? Bei Daniela Katzenberger ging ein Beauty-Experiment voll daneben.