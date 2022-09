Daniela Katzenberger wird Tante: Ihre Reaktion auf das Baby von Jenny Frankhauser überrascht

Große Freude bei Jenny Frankhauser! Die jüngere Halbschwester von Daniela Katzenberger ist am Donnerstag (29. September) zum ersten Mal Mutter geworden und hat einen gesunden Jungen zur Welt gebracht.

Doch wie hat Daniela Katzenberger auf diese Nachricht reagiert? Immerhin hat Jenny Frankhauser die frohe Botschaft mit allen via Instagram geteilt. Ist das Kriegsbeil der Schwestern damit begraben?

Trotz Familienzoff: Daniela Katzenberger reagiert auf die Geburt ihres Neffen

Das Verhältnis zwischen Daniela Katzenberger und ihrer Halbschwester Jenny gilt als angespannt. Seit Monaten soll angeblich Funkstille zwischen ihnen herrschen. Selbst bei Instagram entfolgten sich die Zwei. Ein deutliches Statement in Zeiten von Social Media.

Was genau den Streit zwischen Dani und Jenny entfacht hat, ist nicht bekannt. Doch in ihrem Podcast „Katze & Cordalis“ hat die 35-Jährige bereits erklärt, dass sie ihre Familienmitglieder gerne mal nach einer Auseinandersetzung für mindestens eine Woche in den sozialen Medien blockiert. Ganz nach dem Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn.

Daniela Katzenberger ist Tante geworden! Foto: imago images/VISTAPRESS

Doch kann Daniela auch die Geburt ihres eigenen Neffen einfach ignorieren? Nein, das bringt die Mutter einer siebenjährigen Tochter nicht übers Herz. Und so teilt Dani am Tag der Geburt von Jennys Baby den Instagram-Beitrag ihrer Schwester in ihrer Story.

Versöhnung bei Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser? Diese Aktion spricht Bände

Darauf sind die Hände von Jenny Frankhauser, die ihres Lebenspartners Steffen König sowie die winzige Hand ihres gemeinsamen Sohnes Damian Andreas König zu sehen. Den niedlichen Schnappschuss kommentiert Daniela mit den Worten: „Willkommen kleiner Prinz.“ Gefolgt von drei roten Herzen.

Es scheint ein klares Zeichen der Versöhnung an Jenny Frankhauser zu sein. Vielleicht gratuliert sie Dani ja nun auch zum 36. Geburtstag, den die Katze bereits am 1. Oktober feiert.

Für ihre gemeinsame Mutter Iris Klein ist das Familienglück jedenfalls perfekt. „Ich bin die glücklichste Oma der Welt“, schreibt sie unter das erste offizielle Foto von Enkel Damian. Hach, es könnte doch alles so einfach sein.