Daniela Katzenberger: Oben ohne ins neue Jahr – hier zeigt sie (fast) alles

Ende Dezember kuscheln sich die meisten Menschen für gewöhnlich in warme Sachen. Bei Daniela Katzenberger sieht das allerdings etwas anders aus.

Der TV-Star lebt seit einigen Jahren auf der Baleareninsel Mallorca, wo es deutlich wärmer ist als in Deutschland. Die paradiesische Kulisse nutzt Daniela Katzenberger zum Jahresende für ein sexy Fotoshooting.

Daniela Katzenberger begrüßt 2021 mit nackten Brüsten

Da müssen die Fans der Katze gleich zweimal hinsehen: Daniela Katzenberger posiert tatsächlich oben ohne für eine Reihe von Fotos, die sie am Mittwoch bei Instagram veröffentlicht.

-----------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Musiker Lucas Cordalis verheiratet

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

-----------------------

Dabei sitzt die 34-Jährige, die lediglich eine blaue Jeans trägt, auf einer Mauer am Meer. Ihre Arme streckt die Blondine in die Luft und formt mit ihren Händen ein Herz.

Mit ganz viel Liebe will sich Daniela Katzenberger von dem turbulenten Pandemie-Jahr verabschieden.

Daniela Katzenberger: Entblößt bei stürmischem Fotoshooting

Für das kleine Shooting an der Küste hat sich die Auswanderin sogar Luftballons in Form der Ziffern 2, 1 und 0 besorgt. „Leider ist es hier gerade so brutal stürmisch, dass mir erst die Ballons weggeflogen sind und dann auch noch fast mein mühevoll angetackerter Zopf“, schreibt Daniela zu ihren Bildern.

Ihre Fans lieben Daniela Katzenberger für ihre offene Art. Foto: imago images

Ein Foto zeigt, wie Daniela Katzenberger nach der wegfliegenden Eins greift. Dabei entblößt der Fotograf – vermutlich Ehemann Lucas Cordalis – doch glatt die nackten Brüste der Fernsehdarstellerin.

-----------------------

Mehr zu Daniela Katzenberger:

-----------------------

Damit das Bild nicht von Instagram gesperrt wird, verdeckt ein Emoji Danielas Nippel. Eine herrlich authentische Aktion, die die Fans der Blondine im Netz feiern.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Daniela Katzenberger ihre Kurven in Szene setzt. Kurz vor Weihnachten präsentiert sich der TV-Star im roten Bikini. Mehr dazu hier >>>